Hung Yên : approbation unanime pour les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti

Nombre de cadres, membres du Parti et citoyens de la province de Hung Yên (Nord) ont témoigné de leur approbation totale et de leur profonde satisfaction à l'égard des documents élaborés en prélude au XIVᵉ Congrès national du Parti.

Ces textes sont salués comme le fruit d'une préparation des plus méticuleuses, caractérisés par une structure solide et une remarquable capacité de synthèse, garantissant une articulation étroite entre la théorie et la pratique.

Vu Hông Thai, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti de Thai Binh (actuelle Hung Yên), a mis en exergue l'élaboration rigoureuse et soignée de ces textes. Il a particulièrement loué les innovations structurelles et substantielles qu'ils présentent, insistant sur la qualité de l'évaluation du travail d’édification du Parti et de la synthèse théorique des 40 années de Renouveau.

Parmi les 18 nouvelles questions abordées, Vu Hông Thai a manifesté un intérêt particulier pour la vision relative à la construction du Parti, telle qu'exprimée dans le projet de Rapport politique : "Renforcer la construction, la rectification et l'auto-renouvellement afin que le Parti soit véritablement éthique et civilisé".

Le chercheur culturel Nguyên Thanh, membre du Parti depuis 60 ans et ancien directeur du Service provincial de la culture et de l'information de Thai Bình (actuelle Hung Yên), a salué le caractère démocratique, scientifique, global et synthétique des projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Il a mis en exergue un point clé de la pensée et de la stratégie à long terme clairement établi dans les projets : "La culture et l'être humain sont le fondement, la ressource, la force endogène et un immense moteur, régulant le développement social durable".

Selon lui, une culture avancée et porteuse de l'identité nationale représente la "marque" distinctive du Vietnam à l'ère de la mondialisation. En affirmant que la culture constitue une puissance douce (Soft Power), le Parti l'a promue d'une position de simple fondement à celle de véritable moteur du développement national.

Concernant le concept d'"économie du patrimoine", mentionné pour la première fois dans les projets de documents, Nguyên Thanh a déclaré qu'il s'agissait d'une approche très innovante du Parti, démontrant le lien entre la conservation du patrimoine et le développement économique en tant que ressource particulière.

