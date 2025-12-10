Logement

Huê renforce la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung"

Le 9 décembre, le Commandement militaire de la ville de Huê (Centre) a tenu une réunion pour coordonner la mise en œuvre de la mission de mobilisation de masse sur le terrain dans le cadre de la "Campagne Quang Trung".

Photo : CTV/CVN

Cette opération vise à reconstruire et réparer rapidement les maisons des familles touchées par les récentes catastrophes naturelles.

Pour remplir cette mission, le Commandement militaire de Huê et ses unités ont été mobilisés pour soutenir les habitants des communes de Khe Tre et de Lôc An, deux localités lourdement sinistrées où de nombreuses habitations ont été détruites ou gravement endommagées.

Les officiers et soldats participent à la construction et à la réparation urgente des maisons ; ils offrent également des plants et des semences pour aider les familles à rétablir leurs moyens de subsistance. Parallèlement, ils organisent des visites et remettent des cadeaux aux personnes méritantes et aux habitants locaux. L’Hôpital central de Huê et l’Hôpital militaire 268 (IVe région militaire) ont aussi mené des consultations médicales et distribué gratuitement des médicaments à plus de 700 sinistrés.

Selon le colonel Hà Van Ai, commissaire politique adjoint du Commandement militaire de la ville de Huê, la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung" constitue une tâche politique prioritaire, visant à apporter une aide urgente aux familles dont les maisons se sont effondrées ou ont été gravement endommagées, afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Photo : CTV/CVN

Ces derniers jours, le Commandement militaire de Huê a mobilisé plus de 100 officiers et soldats du 6e régiment et de la Zone de défense 3 - Phu Lôc, ainsi que les milices communales, pour reconstruire en urgence cinq maisons totalement effondrées et réparer d’autres habitations endommagées dans les communes de Khe Tre et de Lôc An.

Nguyên Tùng/CVN