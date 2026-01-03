Hô Chi Minh-Ville lance la 18ᵉ campagne "Printemps du volontariat"

L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la mégapole du Sud a officiellement lancé, le 3 janvier, à l’Université polytechnique, la 18ᵉ édition de la campagne "Printemps du volontariat" (Xuân tình nguyên).

Cet élan de solidarité mobilise plus de 250 organisations de jeunesse et clubs issus des milieux scolaire, ouvrier et des forces armées.

Placée sous le thème des "cinq connexions" - ressources, effectifs, localités, expertise et technologie - cette édition appelle les volontaires à faire preuve de créativité, de responsabilité et d’efficacité dans leurs actions.

Selon Nguyên Dang Khoa, secrétaire adjoint de l’Union, chaque participant est invité à incarner l’image d’une jeunesse solidaire, courageuse et pleinement engagée au service de la Patrie. La Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyên Bao Ngoc, a également exprimé sa fierté de prendre part à ce mouvement collectif.

La campagne, qui se déroule du 27 décembre 2025 au 16 février 2026, déploie ses activités dans des hôpitaux, des centres sociaux et des zones peuplées d'ouvriers. Parmi les objectifs fixés figurent le mouvement de "Coins de printemps", l’organisation de consultations médicales au profit de 5.000 personnes démunies, ainsi que la distribution de 20.000 bánh chung (gâteaux de riz gluant) et bánh tét (bûches de riz gluant farcies et cuites à la vapeur). Des programmes spécifiques sont également prévus dans les zones frontalières et maritimes.

Trois journées d’action intensive rythmeront la campagne : le 9 janvier, à l’occasion du 76ᵉ anniversaire de la Journée des élèves et étudiants vietnamiens ; le 18 janvier, en commémoration du 58ᵉ anniversaire de l’offensive générale du Têt Mâu Thân ; et le 25 janvier, consacré aux activités de solidarité sociale, marquant le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti.

Cette mobilisation vise à soutenir les populations les plus vulnérables, à l’approche du Têt du Cheval (Binh Ngo) 2026.

VNA/CVN