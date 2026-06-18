Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre du journal de pêche électronique

Hô Chi Minh-Ville met actuellement en œuvre de manière accélérée le journal de pêche électronique pour l’ensemble des navires de pêche soumis à cette obligation.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative est considérée comme une solution essentielle pour garantir la transparence de l’origine des produits halieutiques, améliorer l’efficacité de la gestion de la flotte de pêche et répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La ville compte actuellement 2.826 navires devant passer au journal de pêche électronique, dont 2.601 navires de capture et 225 navires de services logistiques de pêche. Parmi eux, les navires de 15 à moins de 24 m sont les plus nombreux avec 1.969 unités, suivis de ceux de 12 à moins de 15 m (625 unités) et des navires de 24 mètres et plus (232 unités). À ce jour, toutefois, seuls un peu plus de 54 navires de pêche hauturière ont achevé l’installation des équipements et logiciels nécessaires.

Lors d’une réunion consacrée à la mise en œuvre du journal de pêche électronique, présidée par Pham Thi Na, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, les participants se sont accordés sur un calendrier conforme aux dispositions du ministère. Les navires de 24 mètres et plus devront appliquer le système à partir du 1er juillet 2026 ; ceux de 15 à moins de 24 m à compter du 1er septembre 2026 ; et ceux de 12 à moins de 15 mètres à partir du 1er janvier 2027.

Pour utiliser le journal de pêche électronique, les propriétaires de navires doivent s’équiper de dispositifs et de logiciels spécialisés fournis par des entreprises autorisées par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement à se connecter au système national partagé, notamment Gto, Sdivico et Tcomie.

Parallèlement, afin de faciliter les démarches des pêcheurs, les infrastructures des ports de pêche doivent être modernisées de manière synchronisée. Selon Nguyên Huu Thi, directeur adjoint du Service des ressources halieutiques et de la surveillance des pêches de Hô Chi Minh-Ville, les ports devront être équipés d’ordinateurs, d’imprimantes et d’une connexion Internet afin d’aider les armateurs à accomplir les formalités nécessaires et à imprimer les journaux de pêche électroniques lors de l’arrivée des navires au port.

La mise en œuvre du journal de pêche électronique est considérée comme l’une des principales solutions de la ville pour renforcer la gestion de la flotte de pêche, améliorer la traçabilité des produits halieutiques, répondre aux recommandations de la CE en matière de lutte contre la pêche INN et promouvoir un développement durable, responsable et intégré du secteur halieutique.

VNA/CVN