Hô Chi Minh‑Ville mobilise ses secours pour le scrutin du 15 mars

La mégapole du Sud est prête à assurer une couverture médicale optimale lors des élections législatives et locales 2026‑2031, avec un dispositif de secours déployé dans tous les bureaux de vote.

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Un plan d'assurance des services médicaux, publié par le Conseil populaire de Hô Chi Minh‑Ville, met l’accent sur la permanence des secours. Du personnel médical, des équipements et des médicaments seront mobilisés dans l’ensemble des bureaux de vote afin de garantir la disponibilité des équipes de premiers secours tout au long du scrutin.

Les établissements de santé mobiliseront également leurs ressources pour être prêts à accueillir et hospitaliser les délégués ainsi que les citoyens participant aux élections, en cas de problèmes de santé nécessitant une surveillance et un traitement hospitalier pendant toute la durée du scrutin.

Le plan prévoit également l’élaboration de scénarios et de mesures d’intervention afin de garantir le bon déroulement, en toute sécurité, du processus électoral. Par exemple, en cas d’urgence telle qu’un incendie, une explosion ou une intoxication alimentaire de grande ampleur, les ressources de l’ensemble des hôpitaux de la ville seront mobilisées afin de renforcer les capacités d’intervention.

Si un grand nombre de cas suspects de maladie infectieuse est détecté, ou si des cas suspects relevant de maladies infectieuses transmissibles des groupes A ou B sont identifiés, les autorités appliqueront les procédures de gestion prévues.

Dans ce cadre, le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville (relevant du Service de la santé) est l'entité principale chargée d'organiser et de coordonner la mise en œuvre des travaux de surveillance et de réponse aux maladies infectieuses transmissibles : enquête sur les foyers de maladie, déclaration des cas de maladies infectieuses transmissibles, traitement des foyers épidémiques, et conseil au ministère de la Santé et au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sur la déclaration d'épidémie de maladie transmissible selon les dispositions réglementaires actuelles.

Photo : VNA/CVN

Les postes de santé des quartiers, des communes et des zones spéciales, lorsqu’ils détectent des cas suspects d’infection par une maladie transmissible, doivent orienter et coordonner l’acheminement des patients vers un établissement de santé approprié.

Parallèlement, ils doivent notifier la situation et coopérer avec le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre les activités de surveillance et de riposte aux maladies infectieuses conformément aux réglementations en vigueur.

Ce plan vise à assurer la protection et la prise en charge de la santé des électeurs, des candidats à l’élection, ainsi que des cadres et des forces participant à l’organisation du scrutin. Il prévoit également la prévention et la lutte contre les épidémies, ainsi que la mise en œuvre coordonnée de mesures visant à garantir l’hygiène environnementale conformément aux réglementations en vigueur.

Des scénarios et plans d’intervention détaillés sont ainsi élaborés afin d’anticiper la mobilisation des ressources en cas d’incident, d’épidémie ou d’intoxication alimentaire de masse pendant toute la durée du scrutin. Ces mesures visent à détecter, traiter et assurer rapidement les premiers secours en cas de situations médicales survenant, contribuant ainsi à l’organisation d’un scrutin sûr et sans interruption.

Texte et photo : Quang Châu/CVN