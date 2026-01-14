Hanoï met en place un dispositif de régulation du trafic pour le XIVᵉ Congrès du Parti

Afin d’assurer la sécurité, l’ordre public et la fluidité du trafic à l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui se tiendra du 19 au 25 janvier 2026 au Centre national des conférences (quartier de Tu Liêm, Hanoï), la Police municipale de Hanoï a annoncé un plan de régulation et de réorganisation de la circulation sur de nombreux axes stratégiques de la capitale.

Selon ce plan, des restrictions temporaires de circulation seront appliquées de 05h30 à 11h30 le 14 janvier, puis de 06h00 à 08h30, de 10h30 à 12h00, de 13h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00 du 19 au 25 janvier. Durant ces plages horaires, la circulation sera interdite aux camions ordinaires et spécialisés, ainsi qu’aux véhicules de transport de passagers de 16 places et plus, à l’exception des véhicules assurant le service du Congrès, de ceux munis d’un laissez-passer de sécurité, des autobus, des véhicules de propreté urbaine et de ceux intervenant en cas d’incident.

Photo: VNA/CVN

Ces mesures concernent notamment les axes Pham Hung (du carrefour Mê Tri à Tran Duy Hung), l’avenue Thang Long (voie jouxtant le Centre national des conférences), ainsi que plusieurs artères majeures telles que Tran Huu Duc, Le Duc Tho, Le Quang Dao, Do Duc Duc, Mieu Dam, Tran Duy Hung, Khuat Duy Tien, Nguyen Chi Thanh, Lieu Giai, Dao Tan, Kim Ma, Van Phuc, Nguyen Thai Hoc, Tran Phu, Hung Vuong, Chu Van An, Hoang Dieu, Doc Lap, Le Hong Phong, Hoang Van Thu, Nguyen Tri Phuong, Dien Bien Phu, Le Duan, Hang Long, Tran Binh Trong, Tran Hung Dao, Trang Thi et Quan Su.

Parallèlement, des limitations de circulation seront appliquées aux mêmes catégories de véhicules sur d’autres axes importants, dont Hoang Hoa Tham, Thanh Niên, Au Co, An Duong Vuong, Yen Phu, Tran Nhat Duat, Hai Ba Trung, Lang, Lang Ha, Le Van Luong, Khuat Duy Tien, Mê Tri et certaines sections de l’avenue Thăng Long.

S’agissant de la rocade aérienne du périphérique 3, sur le tronçon reliant le pont Thang Long à l’échangeur avec la route nationale 5A, la circulation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé est égal ou supérieur à 10 tonnes sera interdite de 06h00 à 21h00 du 19 au 25 janvier, à l’exception des véhicules assurant le service du Congrès, des forces en mission et des véhicules prioritaires intervenant en situation d’urgence.

Afin de limiter l’impact de ces restrictions, la Police municipale de Hanoï a mis en place des itinéraires de déviation pour les véhicules concernés. Elle a par ailleurs proposé au Département municipal de la construction d’ajuster les itinéraires et la fréquence des lignes de bus et des transports interprovinciaux réguliers, en particulier sur les axes empruntés par les délégations et aux abords du lieu de tenue du Congrès.

Enfin, afin d’assurer la sécurité des délégués participant au XIVᵉ Congrès du Parti, les autorités appellent les usagers de la route à respecter strictement la Loi sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière, à céder le passage aux convois prioritaires et à se conformer aux instructions des forces de l’ordre.

VNA/CVN