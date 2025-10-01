Hanoï : l’art public, des trésors au cœur du paysage urbain

Ces 30 dernières années, plusieurs espaces d’art public ont vu le jour dans la capitale, grâce à l’initiative de certains individus et organisations. Ces espaces contribuent à répondre aux besoins croissants d’accès à l’art pour le grand public.

Photo : cand.com.vn/CVN

Fin août dernier, le Comité populaire du quartier de Cua Nam (Hanoï) a annoncé le projet de restauration de deux bas-reliefs en plein air dans la rue de Hàng Long. Ce sont deux reproductions des œuvres Agriculture et Sylviculture de l’étudiant Georges Khanh de l’École des beaux-arts de l’Indochine. Les versions originales ont été présentées lors de l’Exposition coloniale de Paris en 1931. Après le grand succès à cet événement, Georges Khanh a recréé ces deux bas-reliefs sur le mur à côté de son école.

Après les vicissitudes du temps, une fois restaurés, ces deux bas-reliefs contribueront à créer un espace d’art public spécial avec le point remarquable qu’est l’École des beaux-arts du Vietnam, une adresse cachant un trésor inestimable des arts indochinois il y a des siècles.

Photo : cand.com.vn/CVN

Actuellement, le projet suscite un grand intérêt parmi les experts, artistes, peintres et sculpteurs renommés de l'art contemporain vietnamien. Il s'agit également du fruit d'une recherche minutieuse et approfondie menée par des peintres et chercheurs tels que le Dr. Pham Long, le Dr. Trân Hâu Yên Thê, le curateur Nguyên Thê Son… Le sculpteur Trân Quôc Thinh et ses collaborateurs sont chargés de la mise en place de ce projet.

Selon les chercheurs, la restauration de ces deux bas-reliefs contribue à valoriser leurs valeurs, les remettant à la place honorable dans l’histoire des beaux-arts vietnamiens. Elle exprime une reconnaissance profonde aux professeurs et aux générations prédécesseurs qui ont jeté un fondement pour l’art contemporain vietnamien.

Efforts pour créer des destinations touristiques attrayantes

Photo : Vân Anh/CVN

Fin décembre 2024, la statue Phở gánh (Le pho à la palanche) du sculpteur Trân Quôc Thinh a été inaugurée dans la rue gastronomique de Tông Duy Tân. L’œuvre a tout de suite captivé l’attention du public. La création de cette statue s’est inscrite dans le projet de restauration des rues gastronomiques de Tông Duy Tân - Câm Chi mis en place par le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm (à cette époque). Le but est de mettre en valeur le pho ainsi que la gastronomie de la capitale.

La statue en bronze pesant 400 kg représente fidèlement l'image d'un homme d'âge moyen robuste vendant du pho sur la palanche à Hanoï au début du XXe siècle. Cette statue semble capturer un souvenir du pho de Hanoï - un plat emblématique recherché et dégusté par la majorité des visiteurs lorsqu'ils viennent à la capitale.

Actuellement, de nombreuses œuvres d'art public ont cherché à mobiliser des fonds provenant de sources privées, plutôt que de compter uniquement sur le budget de l'État comme auparavant. Récemment, certains projets d'art public ont vu le jour grâce à une contribution significative en termes de financement, d'idées et d'efforts de la part d'individus, d'organisations tant nationales qu'internationales.

Le projet d’art communautaire de Phuc Tân en est un bel exemple. Le projet a réussi à attirer 16 artistes volontaires qui ont transformé une rue de 200 m en un complexe d’œuvres artistiques. La rue des fresques de Phùng Hung connaît également un grand succès en devenant une adresse connue des visiteurs, notamment des jeunes.

Il est probable qu’avec les valeurs positives apportées par des espaces d’art public, Hanoï devrait élaborer des plans et des stratégies à long terme pour édifier des espaces de valeur et dignes de l’histoire millénaire de la capitale.

Vân Anh/CVN