Gombo sauté au bœuf

Simple dans sa préparation mais riche en saveurs, le gombo sauté au bœuf séduit par l’alliance subtile de la tendreté du bœuf et de la texture légèrement croquante du gombo. Une cuisson rapide permet de préserver la fraîcheur des ingrédients, leur couleur éclatante ainsi que leurs qualités nutritionnelles. Savoureux, équilibré et convivial, ce plat est une valeur sûre de la cuisine familiale, idéal pour un repas quotidien à la fois gourmand et sain.

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Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

- 150 g de bœuf

- 450 g de gombo

- 6 gousses d’ail

- Un petit morceau de gingembre

- Assaisonnement : fond de volaille, sauce à l’huître, sucre, poivre moulu, huile

Préparation

- Couper le bœuf en morceaux de taille moyenne. Faire mariner avec 1/2 cuillère à café de fond de volaille, 1/2 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de sauce à l’huître et 1 cuillère à soupe d’huile afin d’obtenir une viande tendre et juteuse.

- Laver le gombo. Retirer les pédoncules puis couper les gousses en deux dans le sens de la longueur. Écraser puis hacher finement l’ail et le gingembre.

Cuisson

- Faire revenir l’ail et le gingembre hachés dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils dégagent leur parfum.

- Ajouter le bœuf et le faire sauter à feu vif.

- Remuer rapidement jusqu’à ce que la viande prenne une légère coloration rosée.

- Retirer immédiatement du feu et réserver dans un bol afin d’éviter qu’elle ne devienne coriace.

- Faire revenir l’ail haché dans un peu d’huile. Ajouter le gombo et le faire sauter à feu vif en remuant régulièrement.

- Verser 1/3 d’un petit bol d’eau afin d’accélérer la cuisson tout en préservant la couleur verte et le croquant du gombo.

- Assaisonner avec du fond de volaille et de la sauce à l’huître selon le goût. Lorsque le gombo est cuit mais reste croquant, remettre le bœuf dans la poêle. Mélanger rapidement puis retirer du feu.

Le gombo sauté au bœuf séduit par ses couleurs appétissantes. Le bœuf est tendre et juteux, tandis que le gombo reste bien vert et croquant. Servi chaud avec du riz blanc, ce plat offre une saveur équilibrée et gourmande, idéale pour un repas familial.

Nguyên Thành/CVN