Futsal : Le Vietnam atteint le 20ᵉ rang mondial, un classement historique

L'équipe masculine vietnamienne de futsal a réalisé une performance notable en gagnant six places pour se hisser au 20ᵉ rang mondial, selon le dernier classement de la FIFA - Fédération internationale de football association.

Il s'agit du meilleur classement jamais atteint par le futsal vietnamien. Grâce à cette nouvelle position, l'équipe se place également parmi les quatre meilleures d'Asie, suite à sa série de victoires convaincantes lors des qualifications pour le Championnat d'Asie de futsal 2026, qui se sont déroulées en septembre dernier.

Photo : VNA/CVN

Intégrer le top 20 mondial pour la première fois représente une étape importante et motive fortement l'équipe à se battre et à obtenir un résultat positif lors de son premier match contre la Malaisie aux 33e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Par ailleurs, l'équipe féminine vietnamienne de futsal conserve sa solide 11ᵉ place mondiale et son 5ᵉ rang asiatique.

Ce classement historique de la FIFA est une reconnaissance bien méritée des efforts constants, de la solide orientation de développement et de la préparation systématique du futsal vietnamien au fil des ans. Il réaffirme la position de plus en plus importante du Vietnam dans ce sport sur la scène mondiale.

VNA/CVN