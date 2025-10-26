Foire d’Automne 2025 : le vert au cœur de la consommation vietnamienne

Dès son premier jour d’ouverture, la première Foire d’Automne 2025 a attiré un grand nombre de visiteurs hanoïens et de touristes venus de tout le pays. L’ambiance animée dans les allées du salon illustre une tendance de plus en plus marquée : la préférence des consommateurs pour les produits verts, sains, sûrs et respectueux de l’environnement.

De nombreuses entreprises vietnamiennes ont présenté à cette occasion des produits porteurs de la marque “verte” : produits agricoles biologiques, aliments naturels transformés et articles de consommation écologiques. Le stand de la Société à responsabilité limitée de production de champignons alimentaires et médicinaux de Mù Cang Chai a notamment suscité un vif intérêt. Son directeur, Nguyen Hoang Anh, a indiqué qu’affluence et ventes avaient largement dépassé les prévisions dès la matinée d’ouverture.

Leurs produits, certifiés ISO 2018 et OCOP trois étoiles depuis 2023, sont contrôlés par les autorités de la qualité agroalimentaire. Aujourd’hui, ils sont disponibles dans les principales chaînes de supermarchés du pays et exportés vers le marché taïwanais (Chine), contribuant ainsi à promouvoir la marque des produits agricoles vietnamiens de qualité.

Le stand de la Société d’import-export Nature Vietnam a également attiré de nombreux visiteurs. Ses gammes d’extraits naturels de centella asiatica, d’herbe de poisson, de pérille et de céleri - 100% d’origine naturelle, sans arôme ni conservateur - répondent parfaitement à la demande croissante des consommateurs pour une alimentation saine. Produits selon les normes VietGAP, ils sont aujourd’hui exportés vers 28 pays, dont plusieurs marchés exigeants tels que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon et la République de Corée.

Selon la représentante de l’entreprise, la demande pour des produits verts et sûrs augmente fortement au Vietnam, offrant ainsi un vaste marché intérieur de près de 100 millions d’habitants, en parallèle de l’expansion à l’international.

Les visiteurs partagent également cet engouement pour les produits d’origine naturelle et de qualité. Beaucoup affirment que les produits vietnamiens rivalisent désormais avec les marques étrangères, et souhaitent que la Foire d’Automne soit organisée régulièrement pour encourager la consommation responsable et la promotion du “made in Vietnam”.

Pour Nguyên Quynh Duong, représentant commercial du Groupe Minh Trung Vietnam, fabricant de la gamme “Chao sen Bát Bao Minh Trung”, les produits verts et sûrs deviennent aujourd’hui le premier choix des consommateurs vietnamiens. Il souligne que les entreprises doivent respecter rigoureusement les standards de production et renforcer leur responsabilité sociale afin de proposer des produits réellement bons pour la santé et conformes aux exigences du développement durable.

Plus qu’un simple espace de vente, la Foire d’Automne 2025 s’affirme comme une plateforme d’échanges entre producteurs et consommateurs, contribuant à renforcer la réputation et la valeur des produits vietnamiens dans une ère où la transition verte et la durabilité s’imposent comme des priorités.

