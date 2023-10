Festival des étudiants vietnamiens à Hong Kong (Chine)

L'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong (Chine) a organisé le 13 octobre, pour la première fois, un festival des étudiants vietnamiens, dans le but de renforcer les liens entre les étudiants vietnamiens dans ce territoire et de les informer d’opportunités d’emploi et d’études post-universitaires.