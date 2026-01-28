Exemption de visa à durée déterminée : le Vietnam déploie le plan de mise en œuvre

Le vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoà Binh, a signé la Décision N°161/QD-TTg promulguant le Plan de mise en œuvre du décret relatif à l’exemption de visa à durée déterminée accordée aux étrangers relevant de catégories spéciales bénéficiant de politiques préférentielles au service du développement socio-économique.

Ce plan vise à définir clairement les contenus des travaux, le calendrier, les délais d’exécution ainsi que la répartition des responsabilités entre les ministères, organismes et autorités concernés dans la mise en œuvre du Décret n°221/2025/ND-CP, afin d’en garantir une application rapide, cohérente, efficace et conforme à la législation en vigueur.

Le Plan établit un mécanisme de coordination étroite entre les ministères, les organismes ministériels, les agences relevant du gouvernement, les autorités locales et les autres organismes concernés, contribuant à renforcer la direction et la gestion centralisées du gouvernement et du Premier ministre, tout en promouvant la responsabilité des ministères, secteurs et localités.

Dans le cadre de la mise en œuvre, le ministère de la Sécurité publique est chargé de la communication et de la vulgarisation du Décret n°221/2025/ND-CP, ainsi que de la publication des nouvelles procédures administratives prévues, et d’assurer les ressources techniques nécessaires à son application effective.

Le ministère de la Police assure également la réception et le traitement des demandes de délivrance et d’annulation de la Carte d’exemption de visa spéciale, tandis que le ministère de la Défense et le ministère de la Police procèdent au contrôle des entrées et des sorties du territoire des bénéficiaires aux postes-frontières.

À partir de 2026, le ministère de l’Éducation et de la Formation proposera les critères et la liste des grands instituts de recherche et établissements d’enseignement supérieur, et le ministère des Finances proposera les critères et la liste des grandes entreprises habilitées à inviter des étrangers relevant des catégories spéciales à entrer au Vietnam.

Le ministère de la Police assurera la synthèse et présentera au gouvernement des propositions au service de la publication d’une résolution approuvant les critères et les listes des organismes éligibles.

Les ministères, organismes, agences et autorités locales sont chargés d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Décret n°221/2025/ND-CP et la Décision n°161/QD-TTg d’adresser chaque année, avant le 15 août, un rapport au Premier ministre.

