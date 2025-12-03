Assemblée nationale

Évaluer la mise en œuvre des résolutions de supervision et d'interpellation

Dans le cadre de sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale consacre la matinée du mercredi 3 décembre à l’examen, en séance plénière retransmise en direct, d’un rapport sur la mise en œuvre de résolutions relatives à la supervision thématique et aux interpellations parlementaires.

Il s’agit d’un rapport général sur la mise en œuvre, par les membres du gouvernement, le président de la Cour populaire suprême, le procureur général du Parquet populaire suprême et l’auditeur général d’État, des résolutions de l’Assemblée nationale des XIVᵉ et XVᵉ législatures relatives à la supervision thématique et aux interpellations parlementaires.

Lors de sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale discute des rapports des organes compétents sur la mise en œuvre de 9 résolutions de supervision thématique et de 7 résolutions d’interpellation des XIVᵉ et XVᵉ législatures, couvrant 17 domaines spécifiques.

Selon le rapport présenté par la permanence de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la révision législative des secteurs de la construction, des transports, de l’immobilier, du logement, de l’aménagement urbain et rural. Plusieurs mesures ont été déployées pour assainir le marché immobilier et promouvoir le logement social, tandis que les projets d’infrastructures de transport ont vu leur rythme s’accélérer.

Toutefois, le rapport souligne que les infrastructures et la gestion urbaines peinent encore à répondre aux exigences du développement, les grandes métropoles restant confrontées à des problèmes complexes d’embouteillages, d’inondations et de pollution. De plus, le développement du logement social reste en deçà des attentes et certains projets nationaux clés accusent des retards, souvent liés aux difficultés de libération des terrains.

Sur le plan institutionnel et social, la réorganisation de l’appareil administratif a été menée à bien, garantissant une meilleure efficacité opérationnelle. Néanmoins, des goulots d’étranglement subsistent dans le reclassement du personnel affecté par la restructuration administrative. Le rapport pointe également un taux de chômage des jeunes encore élevé et une augmentation préoccupante de l’emploi dans le secteur informel.

Durant la séance de l’après-midi, l’Assemblée nationale procédera au vote pour l’adoption de la Loi sur l’état d’urgence. Les législateurs écouteront ensuite des rapports concernant le Programme cible national sur la Nouvelle Ruralité, la réduction durable de la pauvreté, le développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour la période allant jusqu’en 2035, le projet d’autoroute Vinh - Thanh Thuy, les mécanismes et politiques au service du développement énergétique pour 2026-2030.

