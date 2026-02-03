Élections législatives et locales : mise en œuvre rigoureuse de la concertation et de la consultation des électeurs

Les Fronts de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoï et de la province de Tuyên Quang (Nord) ont organisé le 3 février des conférences consacrées à la concertation et à la consultation des électeurs dans les lieux de résidence des candidats à la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, conformément aux dispositions légales.

À Hanoï, le FPV municipal a tenu une conférence visant à guider l’organisation de la consultation des électeurs dans les lieux de résidence des candidats. Cette étape revêt une importance particulière dans le processus de concertation, car elle permet d’évaluer les qualités politiques, l’éthique, le mode de vie ainsi que les relations avec la population des personnes proposées à la candidature.

Les élections des députés de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 sont considérées comme un événement politique majeur du pays et de la capitale, illustrant le droit de maîtrise du peuple et contribuant à l’édification de l’État de droit socialiste.

Auparavant, Hanoï avait organisé la deuxième conférence de concertation, au cours de laquelle a été arrêtée une liste préliminaire comprenant 53 candidats à la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et 248 candidats au Conseil populaire municipal de la XVIIᵉ législature. La consultation des électeurs dans les lieux de résidence est prévue du 4 au 8 février, avec pour exigences le respect de la composition, de la procédure, du calendrier et de la qualité.

Le Comité permanent du FPV de Hanoï a demandé aux comités du Front aux niveaux communal et de quartier d’élaborer de manière proactive leurs plans, de renforcer la coordination, d’organiser en temps voulu les conférences des électeurs et de transmettre les procès-verbaux conformément aux règlements, afin d’assurer un processus de concertation rigoureux et harmonisé.

Le même jour, dans la province de Tuyên Quang, le FPV provincial a organisé la deuxième conférence de concertation afin de convenir de la liste préliminaire des candidats à la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et au Conseil populaire provincial de la XXᵉ législature pour le mandat 2026-2031.

Au 1ᵉʳ février 2026, l’ensemble de la province comptait 104 personnes proposées comme candidates au Conseil populaire provincial. Les dossiers ont été reçus de manière complète et conforme aux procédures, dans un esprit démocratique et transparent, avec la participation et la supervision des électeurs.

S’agissant des élections législatives, la province de Tuyên Quang élira 10 députés, tandis que le nombre de personnes réparties pour la présentation des candidatures s’élève à 14, conformément aux normes et à la structure prévues. À l’issue de la concertation, 100% des délégués présents ont approuvé la liste préliminaire de 103 candidats au Conseil populaire provincial et de 14 candidats à la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale.

Ces résultats constituent une base importante pour la poursuite de la consultation des électeurs dans les lieux de résidence, contribuant à une préparation minutieuse des élections législatives et locales du mandat 2026-2031, appelées à se dérouler de manière démocratique, conforme à la loi et couronnée de succès.

