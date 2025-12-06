Dông Hoà Hiêp, un village ancien au cœur du patrimoine du Delta du Mékong

Le village ancien de Dông Hoà Hiêp, situé dans la commune de Cai Bè, province de Dông Thap, est l’un des sites touristiques les plus attractifs, grâce à ses maisons centenaires et à son architecture unique.

>> Dông Hoà Hiêp, joyau ancien du Delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Le village attire les visiteurs par son architecture traditionnelle du Sud, illustrée à travers les panneaux horizontaux, sentences parallèles, colonnes et poutres finement sculptées, reflétant l’esthétique caractéristique des maisons-jardins méridionales datant de plus de 100 ans.

Dông Hoà Hiêp compte aujourd’hui environ sept maisons anciennes âgées de 150 à 220 ans et vingt-neuf autres bâties depuis 80 à 100 ans. Il figure parmi les trois villages anciens du Vietnam sélectionnés par l'Autorité nationale du tourisme et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour développer un modèle de tourisme rural.

Le village ancien de Dông Hoà Hiêp a été classé vestige national en 2017 par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon Nguyên Thanh Tuân, vice-président du Comité populaire de la commune de Cai Bè, afin de promouvoir un développement touristique durable, les autorités locales coopéreront avec les propriétaires des maisons anciennes et les entreprises pour exploiter pleinement le potentiel du site. La commune réalisera également un inventaire complet des maisons anciennes et mettra en place un Comité de gestion du tourisme du village.

Valoriser l’architecture traditionnelle

Le Comité populaire de la province de Dông Thap a publié le Plan N°521/KH-UBND du 12 novembre 2025 sur l’organisation du 6ᵉ Festival culturel et touristique du village ancien de Dông Hoà Hiêp, prévu du 3 au 7 décembre 2025.

Le festival vise à préserver et valoriser l’architecture traditionnelle, à encourager la participation des habitants au développement touristique, et à promouvoir le patrimoine comme moteur d’une croissance locale durable.

Photo : VNA/CVN

L’événement rassemblera diverses activités culturelles, artistiques et touristiques, affirmant ainsi l’originalité des produits touristiques de la province.

Ayant pour thème "Mémoire du village ancien", le festival proposera un large éventail d’activités : itinéraire patrimonial reliant culture, tourisme et artisanat ; découverte des sites historiques et de l’identité culturelle locale ; reconstitution de métiers artisanaux traditionnels avec expositions, outils, produits et démonstrations.

Le point culminant du festival sera la reconstitution du marché flottant de Cai Bè, symbole culturel emblématique du delta du Mékong. L’espace du festival offrira également une expérience culinaire traditionnelle sur l’eau, avec des bateaux servant des spécialités locales.

VNA/CVN