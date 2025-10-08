Discours du secrétaire général Tô Lâm à la séance de clôture du 13ᵉ plénum du Parti du XIIIᵉ mandat

Le matin du 8 octobre à Hanoï, le 13ᵉ plénum du Parti du XIIIᵉ mandat a achevé l'ensemble du programme donné et a été clôturée. Le secrétaire général Tô Lâm l'a présidé et prononcé son discours de clôture.

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) vous présente les contenus de son discours :

Le 13ᵉ plénum du Parti du XIIIᵉ mandat a achevé l'intégralité des contenus et du programme prévus. Chaque question a été préparée avec soin, discutée en profondeur et approuvée avec un large consensus. Parmi ces questions, plusieurs points essentiels concernent le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, les objectifs de développement rapide et durable, ainsi que l'amélioration concrète des conditions de vie de la population.

Entre les deux sessions, le Bureau politique a travaillé avec diligence et détermination, tenant dix réunions, donnant son avis sur 88 questions et publiant 16 conclusions afin d'orienter et d'institutionnaliser les contenus de la 12ᵉ plénum du Parti et de la Résolution du XIIIᵉ Congrès lors de la phase d'"accélération" et de "finalisation".

Le point central était la préparation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, en vue du 14ᵉ Congrès national, avec une priorité donnée aux projets des documents et à la préparation du personnel ; la préparation des élections de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 ; l'innovation dans le travail d'édification du Parti et dans la gestion des cadres ; l'adoption de cadres de critères pour les titulaires de postes relevant du Bureau politique, du Secrétariat et des cadres dirigeants à tous niveaux ; l'évaluation trimestrielle régulière des cadres et de la qualité du travail des cellules du Parti dans l'ensemble du Parti; la promotion du développement socio-économique et l'amélioration des conditions de vie de la population ; la levée des obstacles institutionnels, l'achèvement du modèle d'administration locale à deux niveaux ; la poursuite de la rationalisation de l'appareil politique en trois niveaux ; l'élaboration des critères, standards et classifications des unités administratives et urbaines ; le renforcement de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs ; la consolidation de la défense nationale et de la sécurité ; l'anticipation des relations extérieures et de l'intégration ; ainsi que l'amélioration du travail d'information et de communication.

Le 13ᵉ plénum du Parti du XIIIᵉ mandat a débattu de manière franche, scientifique et a adopté à l'unanimité de nombreuses orientations et décisions importantes. Quatre résultats principaux peuvent être synthétisés :

Premièrement, le Comité central du Parti a approuvé les documents à présenter au XIVᵉ Congrès du Parti ; a validé la proposition des membres du Comité central et de la Commission centrale du contrôle du Parti pour le XIVᵉ mandat ; a donné son avis sur le calendrier, les contenus, le programme, le règlement de travail et le règlement électoral du XIVᵉ Congrès, dans le but d'assurer le respect des réglementations, de promouvoir l'innovation, la rigueur scientifique, l'efficacité et le pragmatisme. Particulièrement, les documents sont conçus de manière concise et substantielle, avec une orientation claire vers les percées institutionnelles, le développement des infrastructures et des ressources humaines, la transition numérique et verte, la coopération régionale, ainsi que le développement autonome et durable du pays.

Deuxièmement, le Comité central du Parti a adopté une conclusion relative au rapport sur l’exécution du plan socio-économique pour 2025. Il a réaffirmé la détermination à achever les indicateurs restants du Plan quinquennal 2021-2025 et à préparer les bases du plan socio-économique pour 2026 ainsi que du plan financier et budgétaire pour 2026-2030, en privilégiant la stabilité macroéconomique, la sécurité de la dette publique, l’investissement de développement et la garantie de la sécurité sociale.

Troisièmement, les participants ont clairement identifié les goulots d’étranglement institutionnels qui doivent être résolus sans délai dans le cadre des compétences du Comité central du Parti. Ils ont également convenu d’un mécanisme de suivi, de contrôle et d’évaluation périodiques, visant à garantir la transparence des responsabilités des dirigeants et à encourager ceux qui osent penser et agir dans l’intérêt commun.

Quatrièmement, le Comité central du Parti a convenu des grandes orientations et méthodes d’organisation pour la mise en œuvre des conclusions de son 13ᵉ plénum et de celles du Bureau politique. Il a établi le principe directeur de gouvernance : "Discipline en premier, ressources simultanées, résultats comme mesure".

Le Comité central a également pris des décisions concernant le travail du personnel relevant de ses compétences.

L’esprit directeur tout au long de ce plénum est le suivant : prendre les résultats comme critère d’évaluation, le peuple comme centre, la discipline comme fondement et l’innovation comme moteur. À travers des discussions franches, démocratiques et responsables, le Comité central a convenu des neuf grandes orientations suivantes :

Premièrement, il est nécessaire d’assurer une préparation optimale pour le XIVᵉ Congrès national du Parti : (i) continuer à compléter et à perfectionner les documents afin qu’ils soient concis, profonds, qu’ils reflètent une vision stratégique et affirment les trois percées majeures dans le nouveau contexte (institutions, infrastructures, ressources humaines), tout en clarifiant les notions de transition numérique et verte, d’interconnexion régionale et de villes intelligentes, avec un accent particulier sur l’économie maritime et l’économie de la culture ; il est essentiel de quantifier les objectifs et de préciser les feuilles de route d’exécution. (ii) Il faut garantir la qualité du personnel, sa compétence, sa crédibilité, son intégrité et son efficacité, en excluant résolument ceux qui cherchent à obtenir des postes par l’influence, qui sont corrompus ou manquent de volonté de progresser. Il convient de promouvoir l’exemplarité des dirigeants, de valoriser les vrais talents et de placer les bonnes personnes aux bons postes, au bon moment.

Deuxièmement, il faut réaliser, voire dépasser, les indicateurs restants de la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti, des tâches de développement socio-économique pour 2025 et du Plan quinquennal 2021-2025. Il convient de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l’inflation afin de créer une marge de manœuvre pour l’investissement, la consommation et les exportations ; d’accélérer le décaissement de l’investissement public de manière "juste, ciblée, rapide et efficace" ; d’améliorer significativement le climat d’affaires, de réduire les coûts de conformité et de déployer des services publics à guichet unique fondés sur l’interconnexion des données.

Troisièmement, il faut préparer activement la 10e session de la 15e Assemblée nationale et les élections des députés à la 16e Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2026-2031. Il est nécessaire de revoir le cadre juridique et les processus ; de garantir la démocratie, la discipline et la transparence et d'élaborer proactivement des plans en matière de personnel et d'organisation afin que les élections constituent véritablement un événement politique majeur renforçant la confiance du public.

Quatrièmement, une autre tâche consiste à perfectionner le modèle d'administration locale à deux niveaux et à poursuivre la réorganisation et la rationalisation du système politique à trois niveaux. L'accent doit être mis sur la numérisation des processus, la simplification des procédures, le renforcement de la décentralisation et de la délégation des pouvoirs, assorti d'une responsabilisation claire, et la mesure du succès à l'aune de la satisfaction des citoyens et des entreprises. Parallèlement, il est important d'achever rapidement le système de normes et de classification des unités administratives et des zones urbaines de manière globale, interconnectée et réalisable, afin de créer de nouveaux espaces de développement pour les collectivités locales, de sorte que les administrations locales non seulement remplissent leurs fonctions ou servent la population, mais deviennent également une source inépuisable de créativité pour le développement national.

Cinquièmement, il est nécessaire de lever les blocages institutionnels relevant de la compétence du Comité central du Parti, en se concentrant sur les questions liées au foncier, à l'investissement, à la construction, à l'environnement et à l'énergie, d'assainir les marchés obligataires et immobiliers, et de renforcer la discipline et la confiance du marché, d'encourager les partenariats public-privé et l'innovation technologique, de libérer les ressources sociales, de renforcer le rôle moteur du secteur économique public et de dynamiser le rôle du secteur privé dans le développement national.

Sixièmement, il est impératif de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs selon le principe "pas de zones interdites, pas d'exceptions", d'accélérer les inspections, les audits, les enquêtes, les poursuites et les procès sous la supervision du Comité central de pilotage pour la prévention et le contrôle de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs et protéger ceux qui osent penser et agir pour le bien commun, et renforcer la discipline et la gouvernance du Parti afin d'assurer une lutte plus forte et plus durable.

Septièmement, il est nécessaire de maintenir la défense et la sécurité nationales ; d'agir de manière proactive et efficace dans les affaires étrangères et l'intégration, de défendre les intérêts nationaux et de garantir l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté ; de s'adapter proactivement aux nouvelles politiques commerciales des principaux partenaires, de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement et de maintenir un environnement pacifique, stable, coopératif et propice au développement.

Huitièmement, nous devons intensifier la communication, l'orientation et la diffusion de l'information afin de renforcer la confiance du public dans les efforts de protection, de construction et de développement du pays ; nous concentrer sur la promotion des politiques, des initiatives, des approches innovantes et des exemples de bonnes personnes et de bonnes actions et déployer une communication synchrone sur la mise en œuvre des résolutions des congrès du Parti à tous les échelons et la préparation du 14e Congrès national du Parti.

Neuvièmement, poursuivre la mise en œuvre, de manière rigoureuse et cohérente, des conclusions du 13ᵉ Plénum du Parti et du Bureau politique depuis le 12ᵉ Plénum du Parti jusqu’à présent, ainsi que de celles qui seront prochainement publiées. Chaque mission doit avoir des objectifs clairs, un calendrier précis, des ressources identifiées, des responsabilités définies et des mécanismes de contrôle établis. Les rapports doivent être soumis dans les délais. L’avancement et les résultats doivent être rendus publics afin que les populations puissent les superviser.

Chers camarades,

Pour transformer les grandes orientations en résultats tangibles, nous devons agir avec détermination, transparence et cohérence. Je propose d’appliquer la formule "trois priorités - trois transparences - une mesure" :

Trois priorités : institutionnaliser rapidement les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat ; les mettre en œuvre de manière résolue selon un calendrier hebdomadaire, mensuel et trimestriel ; contrôler et superviser régulièrement la mise en œuvre, tout en éliminant rapidement les obstacles.

Trois transparences : rendre publics l’avancement, les responsabilités et les résultats afin que les populations puissent suivre et accompagner le processus.

Une mesure : le niveau de vie et la confiance des populations. Concrètement, cela signifie de meilleurs services publics, davantage d’opportunités d’emploi et d’affaires, moins de temps et de procédures administratives ; une société plus paisible, une vie plus prospère et plus heureuse pour les citoyens.

Pour les comités du Parti et les autorités locales, en particulier au niveau provincial et municipal, il est nécessaire de créer des changements substantiels pour passer de la "procédure" au "résultat". Chaque mission doit produire un résultat concret, avec une entité responsable et un calendrier clair. Il faut passer de la "force de chaque localité" à la "force régionale", en achevant la planification, en connectant les infrastructures de transport, numériques et énergétiques, en formant des pôles dynamiques et en exploitant pleinement le potentiel de l’économie urbaine.

Il est également nécessaire de passer de la "prise en charge" à la "prise en charge concrète". Les services de bien-être social, médicaux et éducatifs doivent servir les personnes dans le besoin, au moment opportun. Les logements destinés aux ouvriers et les services publics doivent être améliorés afin de ne laisser personne de côté. Il faut veiller à ce que chaque individu et chaque famille soient bien pris en charge, matériellement et spirituellement.

Nous clôturons le 13ᵉ plénum du Parti avec un nouvel élan, une confiance renouvelée et un sens accru des responsabilités. De grandes opportunités s’ouvrent : les résultats positifs de 2025, le bon fonctionnement du modèle de gouvernance à trois niveaux, la complémentarité des espaces de développement après la réorganisation, ainsi que les sept résolutions stratégiques du Bureau politique en cours de mise en œuvre. Parallèlement, les défis demeurent : concurrence stratégique, évolution des politiques internationales, changement climatique et exigences de transition numérique et verte. Notre courage, notre intelligence et notre aspiration permettront de surmonter ces défis et de saisir les opportunités, afin que le pays se développe de jour en jour.

J'invite chaque membre du Comité central du Parti à continuer de montrer l'exemple en "parlant moins, en faisant plus, en agissant avec détermination et efficacité", en évitant résolument le formalisme, le dogmatisme et le rejet des responsabilités. Maintenons la discipline, libérons les ressources, encourageons l'innovation et accélérons la mise en œuvre afin de réaliser des avancées décisives dans les mois restants de 2025 et de créer une dynamique solide pour 2026 et les années à venir.

Au nom du Bureau politique et du Secrétariat, je remercie sincèrement les membres du Comité central du Parti, les agences de soutien et les journalistes des agences de presse et des médias pour leur travail dévoué, qui a contribué au succès global du Plénum.

Avec une foi inébranlable et une haute détermination, je déclare par la présente la clôture de la 13e plénum du Comité central du Parti. J'invite tous les camarades à mettre en œuvre rapidement les conclusions du plénum et à préparer minutieusement le 4e Plénum du Comité central du Parti, et en particulier le XIVe Congrès national du Parti.

À la lumière des récents événements météorologiques graves et complexes, je tiens à exprimer mes condoléances pour les pertes humaines, matérielles et sanitaires subies par les populations des zones touchées par les tempêtes et les inondations. Je salue également le gouvernement, les agences compétentes, les autorités locales, l'armée, la police, les forces de jeunesse et les organisations humanitaires pour leurs efforts inlassables et leurs sacrifices, au péril de leur vie, afin de sauver des vies, de protéger les biens publics et privés, et de remédier rapidement aux difficultés rencontrées dans les régions touchées.

Les membres du Comité central du Parti, et en particulier les responsables locaux, doivent s'attacher de toute urgence à prévenir et à gérer les graves conséquences des tempêtes, inondations, glissements de terrain et inondations qui ont frappé de nombreuses régions, notamment suite aux tempêtes N°10 et N°11. Il est nécessaire de mobiliser l'ensemble du système politique, les forces armées et la population pour protéger les vies et les biens de la population, en veillant à ce que personne ne soit laissé sans nourriture, sans abri ou privé de soins médicaux.

Il est essentiel de concentrer nos efforts sur la résolution des difficultés afin que les élèves puissent retourner à l'école au plus vite, tout en préparant proactivement des plans d'intervention face à des conditions météorologiques annoncées très complexes et difficiles.

