Directives du Premier ministre pour créer l’élan vers le XIVᵉ Congrès national du Parti

Le 6 décembre, lors de la réunion gouvernementale mensuelle de novembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur dix tâches prioritaires dans les temps à venir, notamment la réparation et la reconstruction des maisons détruites par les intempéries, afin que les populations sinistrées puissent célébrer le Têt (Nouvel An lunaire).

Selon les participants de la réunion, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes et imprévisibles et par des catastrophes naturelles étendues, l’économie vietnamienne subit un "double impact" résultant de facteurs externes défavorables ainsi que de pluies et crues historiques.

Cependant, grâce aux efforts du système politique, du gouvernement et du soutien de la population comme des partenaires internationaux, la situation socio-économique de novembre et des onze premiers mois de 2025 a connu une tendance positive, enregistrant des résultats supérieurs au mois précédent et à la même période de 2024 dans la plupart des domaines. Au cours des onze premiers mois de l’année, l’inflation moyenne s’est établie à 3,3%. Le commerce extérieur a atteint près de 840 milliards de dollars (+17,2% sur un an), avec un excédent estimé à 20,5 milliards de dollars. Les IDE enregistrés se sont élevés à 33,7 milliards de dollars (+7,4 %)... En matière sociale, près de 6.800 milliards de dôngs ont été mobilisés depuis le budget central pour soutenir les provinces. Le gouvernement a également créé le Fonds national du logement pour promouvoir le développement des logements sociaux...

Dans ses remarques finales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts considérables déployés par tous les niveaux pour surmonter les défis et obtenir des résultats importants au cours des onze premiers mois de l’année.

Il a souligné que les dirigeants de tous les ministères, secteurs et localités, ainsi que les fonctionnaires, doivent travailler avec la plus grande responsabilité, dans l’intérêt de la Nation et du Peuple. Il a tout particulièrement insisté sur l’achèvement, avant le 31 décembre 2025, de la réparation d’environ 34.000 maisons endommagées par les catastrophes naturelles, et sur la construction de 1.628 nouveaux logements avant le 30 janvier 2026, afin que chacun puisse accueillir le Têt dans la sécurité et la dignité.

Analysant la situation internationale et les missions de 2025, le Premier ministre a demandé la mise en œuvre des dix priorités définies. Il a réaffirmé l’objectif de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et d’assurer les grands équilibres de l’économie pour soutenir une croissance rapide et durable.

En demandant de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir vigoureusement les nouveaux moteurs de croissance, le Premier ministre a ordonné de s’efforcer de décaisser 100% du plan d’investissement public.

S’agissant de la consommation, le Premier ministre a demandé de mettre en œuvre des solutions visant à dynamiser fortement le marché intérieur, en particulier le commerce électronique.

Concernant les exportations, il a ordonné de poursuivre les solutions vigoureuses visant à stimuler la consommation et le commerce extérieur, à diversifier produits, marchés et chaînes d’approvisionnement, et à accélérer les négociations pour la signature de nouveaux accords de libre-échange. Il a en outre insisté sur la nécessité de prendre des mesures drastiques pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne à la pêche vietnamienne.

Le Premier ministre a demandé de moderniser les institutions afin d’en faire un avantage concurrentiel ; de promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; de développer l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie créative, les zones de libre-échange et de nouveaux modèles économiques...

Le chef du gouvernement a demandé de mettre en œuvre de manière résolue, rapide et efficace les Résolutions 57, 59, 66, 68, 70, 71 et 72 du Bureau politique ; et, parallèlement, de soumettre sans délai au Bureau politique de nouvelles résolutions concernant l’économie étatique, les investissements directs étrangers (IDE) et la culture...

Soulignant la nécessité de continuer à lever les obstacles entravant les projets en suspens depuis longtemps, le Premier ministre a indiqué que les organismes concernés doivent se préparer à mettre immédiatement en œuvre les mécanismes et solutions permettant de débloquer près de 3.000 projets en attente, une fois l’orientation du Bureau politique approuvée.

Rappelant l’urgence de la reprise après les catastrophes, il a demandé d’assurer l’approvisionnement en vivres, médicaments et produits essentiels pour les ménages risquant la pénurie alimentaire, de mobiliser et d’utiliser efficacement les ressources pour rétablir rapidement les 'activités économiques et assurer la sécurité des personnes.

Le chef du gouvernement a également demandé de renforcer la défense, la sécurité, la sûreté sociale, ainsi que les activités diplomatiques et l’intégration internationale, tout en protégeant la base idéologique du Parti et en luttant contre la désinformation.

Enfin, il a exhorté les ministres, chefs de secteurs et présidents des Comités populaires à mettre en œuvre rapidement et efficacement les missions afin d’atteindre les objectifs de 2025 et de la période 2021-2025, créant ainsi l’élan nécessaire pour la réussite du XIVᵉ Congrès national du Parti et de la mise en œuvre de sa Résolution.

