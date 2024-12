Directive gouvernementale sur la formation pour les industries des semi-conducteurs

>> Le PM pousse à former le capital humain aux semi-conducteurs, à l’IA et au cloud

>> Former 50.000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030

>> Le développement des infrastructures numériques est la base pour impulser la transformation numérique

Photo : Dông Thuy/VNA/CVN

Selon cette directive, le Premier ministre a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation d'élaborer et de publier de toute urgence un programme standardisé de formation sur les semi-conducteurs. Ce travail doit être achevé au premier trimestre 2025.

En outre, le ministère doit examiner, rechercher et proposer des modifications et des compléments aux mécanismes et politiques d'exonération et de réduction des frais de scolarité ainsi que d'octroi de bourses aux étudiants en formations sur les semi-conducteurs et les technologies numériques de base, tant au niveau national qu’international, d’ici le quatrième trimestre 2025.

Il est également tenu à rechercher, proposer et mettre en place un modèle de formation conjointe des ressources humaines pour les industries des semi-conducteurs et des technologies numériques de base entre l'État, les écoles et les entreprises.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l'Information et de la Communication de donner des prévisions sur les besoins en ressources humaines au service du développement des industries des semi-conducteurs et des technologies numériques de base d'ici 2030, servant de base pour la formation dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le ministère des Sciences et des Technologies est tenu à élaborer des instructions pour la mise en œuvre des tâches scientifiques et technologiques dans les établissements d'enseignement supérieur et les instituts d’études proposant des formations doctorales sur les semi-conducteurs et les technologies numériques de base.

Le Premier ministre a également demandé au ministère du Plan et de l’Investissement de sélectionner rapidement des projets prioritaires en matière d’investissements dans les laboratoires de semi-conducteurs au service d’études et de formation, de rechercher et proposer des mécanismes et politiques spécifiques sur les incitations à l'investissement, la mobilisation de ressources, l'utilisation du budget public, l’attraction des talents…

Les Comités populaires de niveau provincial sont tenus à donner des prévisions sur les besoins en ressources humaines pour favoriser le développement des semi-conducteurs et des technologies numériques de base dans leur localité, et élaborer des plans et des feuilles de route spécifiques jusqu'en 2030.

VNA/CVN