Deuxième phase du procès de l’affaire de Van Thinh Phat : Truong My Lan condamnée à perpétuité

Truong My Lan, ancienne présidente du conseil d’administration du groupe Van Thinh Phat, a été condamnée à perpétuité pour ''appropriation frauduleuse de biens'', à 12 ans de prison pour ''blanchiment d'argent'' et à 8 ans de prison pour ''transport illégal de devises à travers les frontières''. La peine totale est la réclusion à perpétuité.

Le jury a également décidé de contraindre Truong My Lan à rembourser à 35.824 victimes un montant total de 30.081.509.700.000 dôngs.

Auparavant, le 11 avril 2024, le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville avait condamné Truong My Lan à 20 ans de prison pour ''corruption active'', à 20 ans de prison pour ''violation de la réglementation sur les prêts dans les activités des établissements de crédit'', et à la peine de mort pour ''détournement de fonds''. La peine totale était la mort.

Les 33 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans à 23 ans de prison pour ''appropriation frauduleuse de biens'', ''blanchiment d'argent'', ''transport illégal de devises à travers les frontières''.

Selon le jury, sur la base des documents, des preuves contenues dans les dossiers et des déclarations des accusés, il existe suffisamment de bases pour déterminer que Truong My Lan et ses complices avaient commis de nombreux actes criminels: appropriation frauduleuse de 30.081 milliards de dôngs auprès de 35.824 détenteurs d'obligations par l'émission et la vente illégales d’obligations non garanties, blanchiment d'argent concernant un montant de 445.747 milliards de dôngs, et transport illégal de 106.730 milliards de dôngs à travers les frontières, soit l'équivalent de 4,5 milliards d'USD.

VNA/CVN