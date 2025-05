Des amis internationaux rendent un dernier hommage à l'ancien président Trân Duc Luong

Des amis du Vietnam du monde entier ont rendu un dernier hommage à l'ancien membre du Bureau politique et ancien président de l'État, Trân Duc Luong, lors de cérémonies organisées par les ambassades vietnamiennes.

Le matin du 24 mai (heure locale), l'ambassade du Vietnam en Russie a ouvert un livre de condoléances et organisé une cérémonie en hommage au défunt dirigeant.

L'événement à Moscou a attiré de nombreux participants, dont des représentants d'organisations vietnamiennes en Russie, des ambassades de l'ASEAN, de pays africains et européens, de la délégation de l'UE à Moscou, du Fonds soviétique pour la paix et du ministère russe des Affaires étrangères.

Bair Zhamsuyev, vice-président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie, a écrit dans le livre de condoléances ce qu'il a décrit comme les "immenses efforts" de Trân Duc Luong pour le développement national du Vietnam et le renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, contribuant ainsi significativement à l'évolution positive des relations bilatérales.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, ainsi que la délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne, ont organisé une cérémonie similaire en hommage à Trân Duc Luong. Parmi les participants figuraient des ambassadeurs et des représentants diplomatiques de plusieurs ambassades, notamment celles de Chine, du Japon, du Laos et d'Indonésie. Plusieurs institutions de l'UE, dont le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), ont également envoyé des messages de condoléances.

Au nom du SEAE, Paola Pampaloni, directrice générale pour l'Asie et le Pacifique, a présenté ses condoléances dans un message, soulignant que la vision stratégique et le sens diplomatique de l'ancien président Luong ont joué un rôle crucial dans le développement du statut international du Vietnam. Durant son mandat, il a guidé le Vietnam vers l'Organisation mondiale du commerce (OMC), promu les relations commerciales internationales et contribué à poser les bases solides du partenariat global entre le Vietnam et l'UE.

Au Royaume-Uni, l'ambassade du Vietnam a organisé une cérémonie à laquelle ont assisté l'ensemble du personnel de l'ambassade et des bureaux de représentation, des membres de la communauté vietnamienne, ainsi que des représentants du gouvernement britannique, du corps diplomatique, d'organisations internationales et des amis du Vietnam au Royaume-Uni.

À Prague, en République tchèque, l'ambassade du Vietnam a organisé une cérémonie d'hommage sur deux jours, les 24 et 25 mai. Un large éventail de la communauté vietnamienne, des amis internationaux et des représentants d'organisations et d'institutions locales y ont assisté.

Au cours de ces deux jours, l'ambassade du Vietnam en Australie, en collaboration avec les consulats généraux du Vietnam à Sydney et à Perth, a ouvert les registres de condoléances et organisé des cérémonies d'hommage. Des représentants des autorités locales, des diplomates étrangers et des membres de la communauté vietnamienne sont venus présenter leurs condoléances.

L'ambassade du Vietnam en Italie a également entamé une cérémonie de deux jours le matin du 24 mai. Des représentants du gouvernement hôte, ainsi que des ambassadeurs et diplomates d'autres ambassades à Rome, ont présenté leurs sincères condoléances à la famille endeuillée, ainsi qu'au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens.

Dans l'après-midi du 23 mai aux États-Unis (heure locale), la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies a solennellement célébré une cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancien président. La cérémonie s'est déroulée en présence de tous les responsables et employés de la mission et des autres représentations vietnamiennes à New York.

Tout au long de la journée, de nombreuses délégations internationales se sont rendues à la mission pour lui rendre hommage, signer le registre de condoléances et exprimer leur sympathie. Parmi elles figuraient notamment les représentants permanents du Laos, du Cambodge, de la Malaisie, de l'Éthiopie, du Timor-Leste et du Saint-Siège auprès des Nations unies. Le registre de condoléances restera ouvert jusqu'à la fin du 27 mai.

Dans l'après-midi du 24 mai (heure locale), l'ambassade du Vietnam en Algérie a également organisé une cérémonie solennelle de recueillement et ouvert un registre de condoléances. Des représentants des ambassades de Russie, de Chine et de la République populaire démocratique de Corée, entre autres, étaient présents et ont présenté leurs condoléances. La cérémonie se poursuivra jusqu'au 26 mai à midi.

