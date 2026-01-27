Des œuvres d'art inspirées par le cheval évoquent un fort esprit de renouveau

À l'approche du Têt Binh Ngo (Nouvel An lunaire du Cheval 2026), une exposition sur le thème du cheval s'installe dans la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), apportant couleur et symbolisme à l'atmosphère festive.

Photo : DBND/CVN

L'exposition, intitulée Mã Đáo (Le retour du cheval), est organisée conjointement par le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm et la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank). Elle véhicule un message culturel de nouveaux départs et d'élan collectif, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement.

S'inspirant du cheval, symbole profondément ancré dans l'histoire, la culture et la spiritualité vietnamiennes, Mã Đáo retrace le parcours de cet animal, des légendes à la culture, en passant par les croyances, le commerce et le développement.

Un symbole ancré dans l'histoire vietnamienne

Plus qu'un simple moyen de transport ou un compagnon de travail, de guerre ou de commerce, le cheval symbolise l'intelligence, la loyauté, la résilience et le désir d'aller de l'avant. De là provient le proverbe "Mã đáo thành công" (quand le cheval arrive, le succès est accompli), un vœu de Nouvel An familier exprimant l'espoir de paix, de bonheur et de prospérité.

L'exposition présente 31 peintures, chacune offrant un récit ou un aperçu culturel du symbolisme du cheval dans l'histoire et la spiritualité vietnamiennes. Conçue avec soin par Vietcombank et le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm, elle est riche en documentation et mêle langage artistique traditionnel et expression contemporaine, invitant le public à une immersion dans la culture nationale.

Photo : DBND/CVN

L'exposition est agencée de manière à guider les visiteurs à travers trois espaces principaux. La section "Histoire et légendes" ouvre le parcours par des mythes fondateurs de la nation et des étapes historiques majeures, présentant le cheval comme un symbole d'unité, de persévérance et d'aspiration indéfectible à l'indépendance.

L'espace "Culture et croyances" invite ensuite à la contemplation, reflet de la profondeur de la vie spirituelle, où le cheval est vénéré comme une figure sacrée reliant le Ciel, la Terre et l'Humanité.

Et l'espace final "Commerce et développement" évoque la transformation et montre comment la culture traditionnelle peut être une source d'inspiration spirituelle, alimentant la créativité et la modernisation.

Photo : DBND/CVN

L'exposition a attiré historiens, chercheurs en culture et en art, artistes, ainsi qu'un grand nombre d'habitants et de visiteurs, en faisant un événement culturel marquant du quartier central de Hoàn Kiêm pendant les célébrations du Têt.

"Cette exposition est un événement culturel important qui précède le Nouvel An lunaire du Cheval et crée une atmosphère joyeuse et saine", partage Vu Van Minh, habitant du quartier de Hà Dông. "J'ai été impressionné par la façon dont chaque œuvre raconte une histoire de notre passé et de nos traditions. C'est un rappel salutaire de l'essence de notre patrimoine culturel et c'est formidable de le célébrer avec la communauté".

L'exposition "Mã Đáo" se poursuivra jusqu'au 28 février prochain.

Thuy Hà/CVN