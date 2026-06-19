Dacian Cioloș : le Vietnam au cœur de la Francophonie de demain

Lors de sa visite au siège du Courrier du Vietnam à Hanoï le 18 juin, Dacian Cioloș, conseiller présidentiel et ancien Premier ministre de Roumanie, a partagé ses réflexions sur les relations entre les deux pays et réaffirmé la place centrale du Vietnam dans l’espace francophone.