Coup d'envoi de la 13ᵉ édition du marathon de Hô Chi Minh-Ville - Saison 2026

Lancée le 9 janvier dans une ambiance dynamique, la 13ᵉ édition du marathon de Hô Chi Minh-Ville (HCMC Marathon 2026) s'impose jusqu'au 11 janvier comme l'événement phare des festivités du Nouvel An, alliant défi sportif et rayonnement culturel au cœur de la métropole pour célébrer l'énergie d'une ville en plein essor.

La particularité et la signature emblématique du HCMC Marathon résident dans son lieu de départ et d’arrivée, installés devant le Palais de la Réunification - symbole historique et culturel de la ville. Ce cadre unique offre aux coureurs une expérience exceptionnelle en leur permettant de parcourir un itinéraire au cœur d’un centre urbain moderne et animé.

La 13ᵉ saison a attiré près de 11.000 athlètes, dont environ 26% de participants internationaux, enregistrant une croissance positive par rapport à 2025. Organisée à l’occasion du Nouvel An, la course est devenue un rendez-vous incontournable pour les visiteurs vietnamiens et étrangers. Le moment où les coureurs franchissent la ligne d’arrivée devant le Palais de la Réunification est toujours considéré comme l’image la plus emblématique de l’événement.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Nam Nhân, vice-directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "Le marathon de Hô Chi Minh-Ville est fier d’être une course dont le départ et l’arrivée se situent en plein centre-ville, là où se rencontrent l’histoire, la culture et le rythme effervescent de la vie urbaine. Ce n’est pas seulement une compétition sportive, mais aussi un événement marquant pour célébrer le Nouvel An. L’édition 2026 accueille près de 11.000 athlètes issus de 75 pays. Ce chiffre peut sembler modeste comparé à certains grands marathons de la région, mais il revêt une signification profonde : il symbolise la persévérance dans la poursuite de notre mission et la confiance dans la voie que le Marathon de Hô Chi Minh-Ville suit avec constance depuis plus d’une décennie, et qu’il continuera de tracer dans les décennies à venir".

Cette année, le comité d’organisation, représenté par la société opérationnelle Pulse Active, a annoncé pour la première fois l’application de solutions technologiques dans la gestion et l’exploitation de la course. L’ensemble du marathon de Hô Chi Minh-Ville sera désormais géré de manière centralisée sur un système intégré, permettant des mises à jour en temps réel tout au long de l’événement. Ce dispositif aide le comité d’organisation à superviser l’ensemble des activités, à suivre, enregistrer et traiter rapidement les situations imprévues, notamment les incidents médicaux, grâce à des données continuellement actualisées. L’intégration de la technologie contribue non seulement à réduire les délais d’intervention, mais aussi à faciliter le stockage et l’analyse des données en vue des rapports, des évaluations et de l’amélioration continue de la qualité de l’organisation à chaque saison.

Parallèlement à la cérémonie d’ouverture, le marathon de Hô Chi Minh-Ville 2026 a officiellement inauguré le Village du marathon, un espace d’échanges et d’expériences dédié aux coureurs et à la communauté des passionnés de course à pied. Avec près de 40 stands de partenaires et sponsors, le Village du Marathon offre une ambiance animée à travers de nombreuses activités interactives, des services de soins de santé et des opportunités de connexion communautaire. C’est également un lieu de rencontre et de partage pour les athlètes, leur permettant de se préparer mentalement avant le jour de la compétition officielle, contribuant ainsi à marquer d’une empreinte festive caractéristique le HCMC Marathon aux premiers jours de l’année.

Porté par le message "Ensemble pour conquérir", le HCMC Marathon poursuivra de nouveaux projets et orientations stratégiques dans les années à venir, dans une volonté constante d’innovation afin d’offrir des expériences toujours plus riches, professionnelles et porteuses de sens à la communauté des participants de chaque édition.

La 13ᵉ édition du marathon de Hô Chi Minh-Ville continue ainsi en 2026 d’affirmer sa position en tant qu’événement sportif et touristique emblématique, propageant une énergie positive, favorisant la connexion communautaire et renforçant les liens avec les amis internationaux dès les premiers jours de la Nouvelle année.

Texte et photo : Minh Thu/CVN