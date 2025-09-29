Convention de l'ONU contre la cybercriminalité : message du président vietnamien

Le président de la République, Luong Cuong, a prononcé un message à l'occasion de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité organisée par le Vietnam, les 25 et 26 octobre 2025 à Hanoï. L'Agence Vietnamienne d’Information vietnamienne (VNA) présente ce message.

>> AGNU 80 : le Vietnam présente l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï

>> L’ASEAN et la Chine renforcent leur coopération contre la criminalité

>> États-Unis : le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne

>> Le Vietnam prêt à accroître sa contribution aux travaux communs de l’ONU

>> Financement climatique : le président vietnamien exige le respect des engagements

>> Le président Luong Cuong ouvrira la signature de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité

Photo : BNG/CVN





MESSAGE DU PRÉSIDENT LUONG CUONG À L'OCCASION DE LA CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ AU VIETNAM

Hanoï, 25 et 26 octobre 2025

Chers dirigeants et amis internationaux,

1. Au nom de l'État et du peuple vietnamiens, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Hanoï, la Ville de la Paix, pour la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra les 25 et 26 octobre 2025 sous le thème "Lutte contre la cybercriminalité - Partage des responsabilités - Assurer notre avenir".

2. À l'ère du numérique, la cybercriminalité n'est plus le défi d'une seule nation, mais une grave menace mondiale qui met en péril la sécurité, compromet la stabilité politique et économique et perturbe la vie sociale. Le Vietnam a toujours considéré la lutte contre la cybercriminalité comme l'une de ses principales priorités en matière de sécurité nationale, tout en s'associant activement à la communauté internationale dans cette entreprise commune.Le Vietnam est pleinement conscient que, compte tenu du caractère transfrontalier du cyberespace, la lutte contre la cybercriminalité ne peut être efficace que par la solidarité, la coopération entre les nations et le respect de l'État de droit.

Photo : VNA/CVN

La Convention fournit un cadre juridique à la coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité, garantissant que tous les États membres, en particulier les pays en développement et vulnérables, reçoivent le soutien et le renforcement des capacités nécessaires pour faire face à ce type de criminalité.

L'adoption de la Convention par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2024 et l'organisation de cette cérémonie de signature à Hanoï témoignent avec force de la responsabilité partagée de toutes les nations dans la protection du cyberespace, bien commun de l'humanité.

Nous espérons que cet événement ne sera pas une simple formalité juridique, mais servira de base solide pour favoriser le dialogue, le partage d'expériences et le renforcement des partenariats entre les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé, tout en devenant un forum pour faire progresser la mise en œuvre de la Convention des Nations unies et promouvoir la coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité.

3. Je suis convaincu qu'avec la participation et l'engagement de toutes les nations, la cérémonie de signature à Hanoï marquera une étape historique. Cet événement défendra les valeurs du multilatéralisme, avec les Nations Unies en son cœur, et enverra un message fort de notre détermination collective à lutter contre la cybercriminalité et à bâtir un monde de paix, de justice et d'État de droit, au bénéfice des générations présentes et futures.

Photo : VNA/CVN

4. En cette occasion mémorable, au nom de l'État et du peuple vietnamiens, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les nations, organisations internationales et amis des cinq continents pour leur soutien indéfectible et leur amitié avec le Vietnam.Je vous remercie sincèrement et me réjouis de vous accueillir à Hanoï.

VNA/CVN

VNA/CVN