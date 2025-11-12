Dông Thap

Contributions au projet de documents à soumettre au XIVᵉ Congrès du Parti

Dans le cadre des préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti, de nombreux cadres, membres du Parti et citoyens de la province de Dông Thap ont activement manifesté leur intérêt, discuté et contribué au projet de documents.

Van Công Hung, président de l’Association des journalistes vietnamiens de la province, a salué la minutie et la pertinence de ces documents. Il les juge fidèles à l’évolution historique du Vietnam au cours des cinq dernières années et, plus largement, après quatre décennies de Renouveau.

Il a mis en lumière l'accent mis, dans le projet de rapport politique du Comité central du Parti du XIIIᵉ mandat, sur une priorité fondamentale : l’édification et le développement d’une culture vietnamienne avancée, riche de son identité nationale et harmonisée avec les valeurs fondamentales du pays, de la famille et de la personne vietnamienne.

M. Hung insiste sur la promotion de ces valeurs culturelles et la force des Vietnamiens comme tâche essentielle de la construction et de la défense de la Patrie, ainsi que de son intégration internationale, éléments clés pour atteindre l'objectif d'une nation prospère et heureuse.

Il préconise une intégration plus profonde de ces systèmes de valeurs dans l’enseignement général et les médias, ainsi que le soutien aux élites culturelles et la valorisation du rôle créatif des intellectuels et artistes, notamment par des politiques d’utilisation des talents, de protection des droits d’auteur et d’encouragement à la création.

Le développement vigoureux des industries culturelles et de la culture numérique, avec un accent sur le cinéma, la musique et les jeux en ligne, tout en bâtissant un écosystème numérique sûr, sain et identitaire, est également jugé primordial pour prémunir la jeunesse contre les influences culturelles étrangères néfastes.

De son côté, Trân Van Binh, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Giong Bang, commune frontalière de Thuong Phuoc, exprime son accord avec les objectifs de développement pour 2026-2030 décrits dans le projet de Rapport politique, y voyant une aspiration claire à une croissance rapide et durable. Cependant, selon lui, il est nécessaire d’examiner la faisabilité d’une croissance annuelle moyenne du PIB de 10% ou plus, compte tenu des incertitudes économiques mondiales et des impacts du changement climatique.

S’agissant de la préconisation de développement économique des régions frontalières et insulaires, témoignant de l'intérêt du Parti pour ces zones stratégiques, il suggère d'inclure des politiques d'investissement prioritaires pour les infrastructures de transport, la logistique, le commerce, le tourisme, l'énergie et la transformation numérique dans ces régions.

La formation des cadres de base, notamment dans les zones frontalières et reculées, ainsi que le soutien à la transformation numérique pour les agriculteurs, coopératives et petites entreprises, sont également des points essentiels soulevés par M. Binh. Il plaide pour un système d’infrastructures numériques et de services publics en ligne robustes afin de réduire les disparités de développement.

M. Binh conclut avec confiance que, grâce à un esprit d’innovation, d’autonomie et de promotion de l’unité nationale, les projets de documents du XIVᵉ Congrès seront perfectionnés pour impulser un développement national significatif.

