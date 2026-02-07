Conférence nationale sur l’étude et la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti

Une Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti s'est ouverte samedi matin 7 février à Hanoï.

Organisée en format hybride depuis la salle Diên Hông de l’Assemblée nationale, à Hanoï, la conférence est connectée à plus de 31.000 points de diffusion à travers le pays, réunissant plus de 1,9 million de participants, et retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam, de la Voix du Vietnam et sur les plateformes numériques.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, préside les travaux. De nombreux dirigeants actuels et anciens du Parti et de l’État, dont le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ainsi que d’anciens responsables de premier plan, ont pris part à la Conférence, en présentiel ou à distance.

Avant l’ouverture des travaux, les délégués présents au site principal ont visité une exposition mettant en valeur des réalisations marquantes du Vietnam dans les domaines économique et culturel.

La Conférence vise à approfondir les contenus essentiels, les orientations majeures et les nouveautés des documents du XIVᵉ Congrès, à travers dix thématiques. Celles-ci portent notamment sur les acquis et les enseignements de 40 années de Dôi Moi (Renouveau), le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès, le bilan du travail de construction du Parti lors du mandat du XIIIᵉ Congrès et de 15 ans d’application des Statuts du Parti (2011-2025), ainsi que les orientations et solutions pour le mandat du XIVᵉ Congrès, et l’évaluation de la Stratégie de développement socio-économique pendant la période 2021-2030 et du plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Parallèlement, les thématiques abordées portent sur la promotion de la grande union nationale au service de l’édification, du développement du pays et de la défense de la Patrie dans la nouvelle ère ; les nouvelles approches du XIVᵉ Congrès en matière de défense nationale et de sécurité ; le développement de l’action extérieure à la hauteur de la dimension historique, culturelle et du statut du pays ; la synthèse des 100 ans de direction du Parti communiste du Vietnam (1930-2030) et l’orientation du développement national pour les 100 années suivantes (2030-2130) et la synthèse des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale pendant la transition vers le socialisme ; le renouvellement du travail d’inspection et de contrôle afin de renforcer la discipline conformément à l'esprit de la Résolution du XIVᵉ Congrès.

