Conclusion N°202-KL/TW : vers une gouvernance proactive et une décentralisation efficace

Le 31 octobre, Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat, a signé la Conclusion du Politburo et du Secrétariat sur la situation et les résultats du fonctionnement de l’appareil du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux (Conclusion n°202-KL/TW).

Selon la Conclusion, lors d’une réunion tenue le 31 octobre, le Politburo et le Secrétariat ont salué les comités du Parti, le Comité du Parti du gouvernement, le Comité du Parti de l’Assemblée nationale, la Commission d’organisation du Comité central, ainsi que les comités provinciaux, municipaux et locaux du Parti, pour leurs efforts proactifs pour réaliser les tâches assignées, surmonter les difficultés, résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du fonctionnement de l’appareil politique et administratif local.

Ils ont demandé aux comités du Parti, aux organes centraux et aux ministères de mettre en œuvre avec diligence les tâches relevant de leur compétence, conformément aux conclusions du Politburo et du Secrétariat, notamment la Conclusion N°195-KL/TW du 26 septembre 2025 sur l’organisation de l’appareil du système politique et du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le Politburo et le Secrétariat ont insisté sur la nécessité de renforcer de manière globale le niveau communal, en corrigeant rapidement les insuffisances afin de permettre à ce niveau de passer d’un mode de gestion passive à une gouvernance proactive et créative, favorisant le développement socio-économique et le bien-être des habitants.

Ils ont chargé le Comité du Parti du gouvernement et celui de l’Assemblée nationale de diriger l’amélioration du cadre institutionnel, notamment en matière de décentralisation, de délégation de compétences et de procédures administratives dans les domaines liés au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, tout en supprimant les formalités inutiles et en améliorant la qualité des services publics en ligne.

Le Politburo et le Secrétariat ont exigé des comités du Parti et des organisations concernées qu’ils accélèrent la mise en œuvre des tâches en suspens, en particulier celles liées à la gestion du personnel, aux infrastructures, à la gestion des biens publics et au traitement des procédures administratives, à achever d’ici la fin de l’année 2025.

