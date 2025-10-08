Communiqué de presse sur la séance de clôture du 13ᵉ plénum du Parti

Dans la matinée du 8 octobre 2025, le 13ᵉ plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) (XIIIᵉ mandat) a tenu sa séance de clôture. Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a dirigé la séance au nom du Bureau politique.

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil central de théorie, a présenté le rapport de réception et d’explication du Bureau politique concernant six points discutés par le Comité central : (1) Le projet de rapport politique à soumettre au XIVᵉ Congrès national du Parti ; (2) Le projet de rapport récapitulatif sur certaines questions théoriques et pratiques du Renouveau à orientation socialiste mené au Vietnam depuis 40 ans ; (3) Le projet de rapport récapitulatif sur 15 ans d’application des Statuts du Parti à soumettre au XIVᵉ Congrès national ; (4) Le calendrier, le contenu et le programme du XIVᵉ Congrès national du Parti ; (5) Le règlement de travail du XIVᵉ Congrès ; (6) Le règlement électoral du XIVᵉ Congrès.

Nguyên Hoa Binh, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, a présenté au nom du Bureau politique le rapport de réception et d’explication concernant trois points discutés par le Comité central : (1) Le rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2025 et les prévisions pour le plan de 2026 ; (2) Le rapport sur l’exécution du budget d’État en 2025, le projet de budget d’État pour 2026 et le plan financier et budgétaire national pour 2026-2028 ; (3) Le plan financier et budgétaire national quinquennal pour la période 2026-2030.

Le Comité central a discuté, donné ses avis sur ces questions et adopté la Résolution du 13ᵉ plénum. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a prononcé le discours de clôture.

Le Comité central du Parti a appelé l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à faire preuve d’unité, de solidarité et de détermination, à surmonter toutes les difficultés et les défis, à réparer rapidement les conséquences des catastrophes naturelles et des inondations, à relancer et intensifier la production et les activités économiques, à stabiliser la vie du peuple, à maintenir fermement la défense nationale et la sécurité, et à accomplir avec succès les tâches de développement socio-économique de 2025.

Il a également souligné la nécessité d’organiser avec succès les congrès des organisations du Parti des provinces, des villes et des organismes centraux, en préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti.

