Communiqué de presse sur la deuxième journée de travail du 13ᵉ Plénum du Parti

>> Ouverture du 13e plénum du Parti du XIIIe mandat à Hanoï
>> Le 13e plénum du Parti se concentre sur la préparation du XIVe Congrès national
>> Discours du secrétaire général à l’ouverture du 13e plénum du Parti du XIIIe mandat
>> Premier jour de travail du 13e plénum du Comité central du Parti
|Délégués lors du 13ᵉ Plénum du Parti.
|Photo : VNA/CVN
Par la suite, le Comité central a travaillé en groupes pour examiner trois points principaux : Le rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2025 et le projet de plan pour 2026 ; Le rapport d’évaluation de l’exécution du budget d’État de 2025, le projet de budget pour 2026 et le plan financier et budgétaire national pour 2026-2028 ; Le plan financier national quinquennal 2026-2030.
Dans l’après-midi, le Comité central s’est réuni de nouveau en séance plénière pour discuter des questions examinées en groupes le matin. La séance a été dirigée par Pham Minh Chinh, membre du Politburo et Premier ministre, représentant le Politburo.
Le Politburo s’est réuni pour examiner et donner ses avis sur la synthèse et la réponse aux opinions exprimées par les membres du Comité central au cours de cette session.
VNA/CVN