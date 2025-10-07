Communiqué de presse sur la deuxième journée de travail du 13ᵉ Plénum du Parti

Dans la matinée, les délégués se sont réunis en séance plénière pour discuter des sujets abordés la veille en groupes, notamment : les projets de documents qui seront soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti, la proposition relative au calendrier, au contenu et au programme du Congrès, ainsi que les projets de règlement intérieur et de règlement électoral du XIVᵉ Congrès. La séance a été présidée par Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central, au nom du Politburo.

>> Ouverture du 13e plénum du Parti du XIIIe mandat à Hanoï

>> Le 13e plénum du Parti se concentre sur la préparation du XIVe Congrès national

>> Discours du secrétaire général à l’ouverture du 13e plénum du Parti du XIIIe mandat

>> Premier jour de travail du 13e plénum du Comité central du Parti

Photo : VNA/CVN

Par la suite, le Comité central a travaillé en groupes pour examiner trois points principaux : Le rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique de 2025 et le projet de plan pour 2026 ; Le rapport d’évaluation de l’exécution du budget d’État de 2025, le projet de budget pour 2026 et le plan financier et budgétaire national pour 2026-2028 ; Le plan financier national quinquennal 2026-2030.

Dans l’après-midi, le Comité central s’est réuni de nouveau en séance plénière pour discuter des questions examinées en groupes le matin. La séance a été dirigée par Pham Minh Chinh, membre du Politburo et Premier ministre, représentant le Politburo.

Le Politburo s’est réuni pour examiner et donner ses avis sur la synthèse et la réponse aux opinions exprimées par les membres du Comité central au cours de cette session.

VNA/CVN