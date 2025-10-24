Commerce responsable et innovation au cœur de la Foire d’automne 2025

Dans un contexte où l'économie vietnamienne s'oriente rapidement vers une croissance verte et un commerce responsable, la Foire d'automne 2025, organisée du 25 octobre au 4 novembre, ne se limite pas à un simple événement de promotion commerciale, mais se veut une vitrine du développement durable des entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Réunissant des centaines d'entreprises nationales et internationales, la foire expose des milliers de produits couvrant les secteurs de l'industrie, de la technologie, de l'artisanat, de l'agriculture et de l'alimentation. L'événement illustre un esprit de commerce responsable, conciliant intérêts économiques et valeurs sociales.

Vo Thanh Hai, représentant du groupe Viettel, a indiqué que l'espace d'exposition de l'entreprise est placé sous le thème "Parcours d'innovation au service de l'humain". Viettel y présente ses solutions technologiques - infrastructures 5G, plateformes numériques, applications financières - non comme de simples produits, mais comme l'expression d'une philosophie de développement durable centrée sur l'humain.

D'autres entreprises mettent l'accent sur la valorisation du patrimoine culturel et la coopération internationale. La société Nguyên Hông, importatrice et distributrice de produits russes depuis plus de 20 ans, expose notamment des poupées Matriochkas, symboles de maternité et de découverte intérieure, illustrant les échanges culturels vietnamo-russes. Sa directrice générale adjointe, Trân Thanh Huyên, a souligné que la foire offre une occasion précieuse de rencontres, d'échanges et d'élargissement de la coopération internationale. C'est une excellente opportunité pour les entreprises vietnamiennes engagées dans une démarche de développement durable de renforcer leurs partenariats et d'étendre leurs marchés", a-t-elle déclaré.

Saigon Co.op se distingue, de son côté, comme un "détaillant de la transformation numérique responsable". Son directeur général adjoint, Nguyên Ngoc Thang, a précisé que leur stand adopte un modèle "vert et économe", réduisant l'usage du plastique et intégrant des expériences numériques. Les visiteurs peuvent scanner des codes QR pour retracer l'origine des produits frais certifiés VietGAP ou GlobalGAP. L'entreprise maintient également des prix stables, affirmant son engagement à soutenir les consommateurs et à stabiliser le marché intérieur.

Enfin, des sociétés industrielles comme TVP Steel profitent de la foire pour étendre leur réseau de partenaires en Europe, aux États-Unis et en Asie. Son directeur commercial, Nguyên Tuân Khanh, a exprimé l'espoir que la Foire d'Automne 2025 permettra la signature de nouveaux contrats, stimulant ainsi les exportations vietnamiennes.

VNA/CVN