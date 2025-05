Colloque “100 ans de presse révolutionnaire vietnamienne au service de l’œuvre glorieuse du Parti et de la nation”

À l'occasion de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le 21 juin, un colloque intitulé “100 ans de presse révolutionnaire vietnamienne au service de la cause glorieuse du Parti et de la nation”, a eu lieu ce vendredi 30 mai à Hanoï.

Présent à ce colloque, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a souligné que, tout au long de ses 100 ans de construction et de développement, la presse révolutionnaire vietnamienne avait connu un essor remarquable. Les journalistes font preuve d’une grande compétence professionnelle et commencent à maîtriser les technologies de communication modernes, a-t-il souligné.

Il a exhorté le secteur journalistique à redoubler d’efforts pour continuer d’accompagner la nation dans une nouvelle ère de développement. Il lui a demandé de suivre de près les points de vue, les politiques et les directives du Parti, et suivre de près le souffle de la vie et l’époque.

Il est nécessaire de développer la recherche, l’exploitation et l’application des avancées scientifiques et technologiques dans la transformation numérique du journalisme, et de mettre en avant la réforme de l’appareil administratif, afin de bâtir des organes de presse efficaces, performants et intégrés à l’international.

Il convient également de renforcer la présence de la presse révolutionnaire sur les plateformes sociales, de maîtriser le front de l’information et de la communication face à l’expansion des plateformes numériques transfrontalières, et de préserver la marque et le statut de la presse révolutionnaire vietnamienne sur la scène internationale.

Le Parti et l’État s’engagent à créer des conditions optimales pour que la presse puisse accomplir pleinement ses missions, a déclaré Trân Câm Tu.

À cette occasion, les délégués ont visité l'exposition photo thématique consacrée aux 100 ans de presse révolutionnaire vietnamienne, organisée par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

