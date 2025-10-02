Collecte de fonds pour soutenir les sinistrés du typhon N°10

Dans l’esprit de solidarité et de compassion de la nation vietnamienne, le Bureau du Comité central du Parti a organisé, dans la soirée du 2 octobre à Hanoï, une collecte de fonds en faveur des populations des villes et provinces lourdement touchées par le typhon n°10 (Bualoi).

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le permanent du sous-comité des documents du XIVe Congrès national du Parti, Nguyên Van Nên, et des dirigeants et l’ensemble des cadres et employés du Bureau central du Parti ont participé à la collecte, chaque personne contribuant au minimum l’équivalent d’une journée de salaire.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exprimé ses condoléances les plus profondes aux familles endeuillées et sa solidarité avec les habitants frappés par le typhon et les inondations.

Il a insisté sur la nécessité de mobiliser rapidement les forces armées, la police et la jeunesse afin de participer aux opérations de secours, de réparation des habitations, de relogement provisoire et d’approvisionnement en vivres, eau potable et produits de première nécessité, en veillant à ce qu’aucun citoyen ne soit laissé sans abri, sans nourriture ni vêtements.

Il a également demandé de réhabiliter sans délai les établissements scolaires et de santé endommagés afin que les enfants ne soient pas privés d’école et que la population puisse continuer à accéder aux soins.

Les infrastructures essentielles comme transport, électricité, eau, télécommunications doivent être restaurées en priorité, notamment dans les zones isolées.

Selon le dernier bilan, à 15h00 le 2 octobre, le typhon N°10 avait fait 40 morts, 21 disparus et 150 blessés.

On dénombre 185 maisons totalement détruites, plus de 167.000 endommagées ou arrachées, près de 59.000 inondées, plus de 1.430 établissements scolaires affectés.

Près de 52.500 hectares de rizières et cultures ont été submergés, des centaines de milliers de têtes de bétail et de volailles ont péri ou ont été emportées tandis que 15.300 hectares d’aquaculture ont été endommagés. De nombreux axes de transport restent gravement perturbés et les dommages continuent d’être recensés.

