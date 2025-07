Clôture du 12ᵉ plénum du Parti : discours du secrétaire général Tô Lâm

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a prononcé un discours de clôture du 12ᵉ plénum du Comité central du Parti (XIIIe exercice).

L'Agence Vietnamienne d'Information en présente ici l'intégralité :

"Chers camarades du Comité central du Parti,

Chers camarades présents au plénum,

Après deux jours de travaux urgents, sérieux, démocratiques et hautement responsables, le 12e Plénum du 13e Comité central du Parti communiste du Vietnam a finalisé l'intégralité du programme proposé. Le plénum a débattu, émis des avis approfondis et complets et atteint un consensus élevé sur trois groupes de sujets clés d'importance stratégique et d'orientation à long terme, contribuant directement à la préparation du XIVe Congrès national du Parti et à la promotion du processus d'innovation et de développement durable du pays dans la nouvelle période.

Au nom du Politburo et du Secrétariat, je tiens à remercier sincèrement les camarades du Comité central et les délégués présents au plénum pour leur sens aigu des responsabilités et leurs nombreuses contributions enthousiastes, franches et profondes aux contenus présentés. Je remercie le Bureau du Comité central du Parti et les unités concernées pour leur excellent travail. Je voudrais ensuite résumer les résultats importants du plénum et en identifier les points importants. Les principales tâches et solutions à mettre en œuvre immédiatement.

I. Orientation des documents soumis au XIVe Congrès national du Parti

Dans un esprit d'attaque révolutionnaire et d'innovation continue, le Comité central a décidé d'intégrer le contenu de trois documents, à savoir le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport de synthèse sur la construction du Parti, dans un Rapport politique cohérent, unifié et synchrone, à soumettre au XIVe Congrès national du Parti. Le Comité central exige que le nouveau Rapport politique soit finalisé dans le sens suivant :

(1) Assurer la continuité et l'innovation, en reflétant fidèlement les pratiques de développement du pays, en particulier les réalisations exceptionnelles dans les domaines politique, économique, culturel, social, de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères, en partant du principe que nous possédons aujourd'hui les fondements, le potentiel, la position et le prestige international dont nous jouissons grâce à la cristallisation de millénaires de civilisation de la nation, notamment les réalisations du Parti, de l'État, de la Patrie, Front de la Patrie... les résultats de 95 ans sous la direction du Parti communiste du Vietnam, 80 ans de la République socialiste du Vietnam, 40 ans de Renouveau et les grandes contributions et sacrifices de nombreuses générations de membres du Parti, des populations;

(2) Définir clairement les objectifs du XIVe Congrès et la vision pour 2045, 2050 et au-delà, associés à deux objectifs : 100 ans sous la direction du Parti, 100 ans de la République socialiste du Vietnam ;

(3) Mettre l'accent sur les nouveaux moteurs de développement, y compris la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, le développement des ressources humaines de haute qualité et l'exploitation efficace des avantages d'une intégration internationale profonde ;

(4) Affirmer le rôle clé de la construction et de la rectification du Parti, le travail de prévention de la corruption, du gaspillage et des pratiques malsaines ; lutter contre l'individualisme, les intérêts de groupe, la dégradation idéologique, morale et du mode de vie ; renforcer le contrôle sur la capacité du pouvoir ; améliorer le leadership, la gouvernance et la capacité de combat du Parti ; améliorer la capacité de gouvernance nationale et le fonctionnement de l'appareil politique ;

(5) Le Comité central a chargé le Bureau politique et le Secrétariat de continuer à diriger les sous-comités préparant le XIVe Congrès pour compléter les documents, continuer à recueillir largement les opinions au sein du Parti et de toute la société, en assurant la qualité, le consensus et la stature stratégique ;

(6) Les rapports de synthèse sur la mise en œuvre des status du Parti ; le Rapport de synthèse sur 40 ans de renouveau doit également continuer à être complétés dans l'esprit ci-dessus pour devenir véritablement la base du maintien de la solidarité et de l'unité au sein de l'ensemble du Parti et la base de la planification des futures stratégies de développement national.

II. Amendements et compléments de certaines Résolutions et Conclusions du Comité central du Parti destinés à créer une base politique pour poursuivre la réforme et le renouveau du pays

Le Comité central a examiné et donné des instructions pour synthétiser les pratiques, évaluer les difficultés et les lacunes de plusieurs lois et institutions en vigueur, orientant ainsi les amendements visant à éliminer les obstacles juridiques et à promouvoir le développement dans la nouvelle période. Il convient de rechercher et d'élaborer des lois dans le sens suivant : les dispositions juridiques doivent être fondamentalement stables et avoir une valeur à long terme ; les lois régissant le contenu des initiatives de développement ne règlent que les questions de cadre et de principe relevant de l'Assemblée nationale, tandis que les questions pratiques, fréquemment modifiées, sont soumises à la réglementation du gouvernement, des ministères, des services et des collectivités locales afin de garantir leur flexibilité et leur adéquation à la réalité. Il convient de poursuivre l'innovation et le perfectionnement de la structure du système juridique national conformément au nouveau modèle de développement. Le Bureau politique est chargé, sur la base des commentaires du Comité central, de formuler des conclusions sur les amendements, compléments et perfectionnements des résolutions soumises à l'examen lors de ce plénum.

Concernant le secteur foncier, l'accent est mis sur l'achèvement du cadre juridique relatif à la propriété, à l'aménagement et à l'utilisation des terres, garantissant ainsi la transparence, l'équité, l'efficacité et la conciliation des intérêts entre l'État, les citoyens et les entreprises. Il est nécessaire de souligner que la terre est une ressource nationale particulière, une ressource importante pour le développement national et un facteur clé d'investissement dans le développement socio-économique ; la gestion et l'utilisation des terres doivent garantir les intérêts communs de tous ; s'efforcer d'achever la construction d'une base de données et d'un système national d'information foncière centralisés, unifiés, synchrones, polyvalents et interconnectés ; l'aménagement du territoire doit être établi aux niveaux national et local ; la priorité doit être donnée à l'allocation des fonds fonciers au développement d'un système d'infrastructures synchrones, à l'industrie, aux services et au développement urbain ; et optimiser l'efficacité de l'utilisation des terres.

Dans le domaine de la planification : il est nécessaire d'éliminer les chevauchements entre les planifications sectorielle, régionale et locale ; de proposer des solutions appropriées pour créer les bases d'une planification spatiale harmonieuse et complémentaire, en dynamisant les planifications nationale, régionale et locale ; L'ajustement du plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, est nécessaire et urgent. Cet ajustement doit garantir la cohérence avec la stratégie de développement socio-économique du pays, avec les principales politiques et orientations du Parti et de l'État, et avec l'orientation de l'organisation de l'espace socio-économique après la réorganisation des unités administratives.

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, le Comité central a demandé de renforcer le leadership global des comités du Parti, de promouvoir le rôle et la responsabilité des responsables des établissements d'enseignement et de formation. L'État joue un rôle moteur dans la garantie des ressources pour l'investissement et le développement de l'éducation et de la formation. Parallèlement, il doit promouvoir la socialisation et accroître l'attraction maximale des ressources sociales pour le développement de l'éducation et de la formation. Il ne faut pas utiliser le niveau d'autonomie financière comme critère pour déterminer le niveau d'autonomie des établissements publics d'enseignement et de formation.

Le Comité central a affirmé : La réforme institutionnelle est une avancée décisive, un moteur essentiel pour promouvoir un développement rapide et durable. Par conséquent, tous les niveaux et secteurs doivent :

(i) examiner et proposer activement des amendements et des compléments aux documents juridiques encore inadéquats et contradictoires ;

(ii) construire un système juridique synchrone, unifié, transparent et réalisable, créer un environnement d’investissement et d’affaires favorable, garantir les droits légitimes des citoyens ;

(iii) promouvoir l’application de la technologie dans la gestion de l’État, passer d’un modèle administratif de gestion à un modèle administratif de service.

III. Orientation du personnel pour le XIVe Congrès du Parti

Ces derniers temps, malgré les efforts considérables déployés pour mener à bien l'organisation et la rationalisation de l'appareil politique et pour fournir rapidement des conseils sur la nomination des dirigeants des services et unités aux niveaux central et local, le Bureau politique a chargé le Sous-comité du personnel d'étudier et d'intégrer pleinement les avis du Comité central lors du 11e Plénum du Parti afin d'achever le projet d'Orientation du personnel pour le XIVe Comité central du Parti ; parallèlement, d'élaborer une orientation pour la répartition de la structure et du nombre de membres officiels du Parti par localité, service et unité, et de la soumettre au 12e Plénum pour examen, conformément aux règlements. Après discussion, ces éléments ont été largement approuvés par le Comité central.

Le Comité central a convenu à l'unanimité :

(1) L'"Orientation du travail du perso Congrès national du Parti" est un document particulièrement important, déterminant tous les préparatifs et l’élection du personnel du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, du secrétaire général et des postes de direction clés de l'État, contribuant au succès du XIVe Congrès national du Parti, continuant à renforcer la position et du rôle de leadership global, absolu et direct du Parti pour le pays, surtout lorsque nous dirigeons la mise en œuvre forte, synchrone et globale de la rationalisation de l'appareil du niveau central à la base pour entrer dans l'ère du développement prospère de la nation ;

(2) Le travail du personnel est la "clé des clés" ; par conséquent, la préparation du personnel pour le XIVe Congrès du Parti doit être effectuée de manière synchrone, scientifique, méthodique, rigoureuse, démocratique et transparente, en respectant les règlements du Parti, le principe du centralisme démocratique et les dispositions légales ;

(3) Le travail du personnel du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat doit conformer aux principes fondamentaux du Parti, en plaçant les intérêts nationaux et ethniques au premier plan ; Il est essentiel de trouver un équilibre harmonieux entre les normes et la structure, entre la continuité et l'innovation, entre la généralité et la spécificité, et entre la formation professionnelle et les compétences pratiques. L'accent est mis sur la qualité, l'efficacité, les résultats du travail et la contribution des cadres comme mesure de leur évaluation et de leur affectation, tout en assurant une structure appropriée en termes d'âge, de sexe, d'ethnie et de région ;

(4) La sélection du personnel doit être basée sur des normes et des conditions réglementaires, généralement sur la base de la planification des cadres, mais avec une flexibilité permettant de considérer des individus exceptionnels en dehors qui possèdent des qualités et des capacités de leadership remarquables, répondant aux exigences de la révolution vietnamienne dans la nouvelle période. Cette sélection doit être étroitement liée à la nomination des postes de direction clés dans les agences centrales et locales pour les mandats 2026-2031, ainsi que pour le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations politiques et sociales pour les prochains mandats ;

(5) Il est impératif d'empêcher l'inclusion de personnes ne répondant pas aux normes ou indignes de participer au 14e Comité central du Parti. Des mesures efficaces doivent être mises en place pour limiter et remédier rapidement à la situation où des cadres nouvellement élus ou nommés doivent faire l'objet d'un examen disciplinaire ou de poursuites pénales ;

(6) Concernant la répartition structurelle et le nombre de membres officiels du 14e Comité central du Parti, le Comité central a exprimé un accord total, estimant que cette répartition a été préparée de manière approfondie, rigoureuse, cohérente avec la situation réelle et très convaincante. Elle est également étroitement liée à l'exigence de direction et de mise en œuvre des tâches politiques et de construction d’un contingent de dirigeants de haut niveau pour le Parti, tant à court terme que dans la nouvelle phase de développement du pays.

Quant aux congrès du Parti à tous les niveaux, le Comité central a indiqué que les congrès du Parti pour le mandat 2025-2030 revêtent une signification particulièrement importante. Ils représenteront non seulement une activité politique pour l'ensemble du Parti et du peuple, mais aussi une prémisse pour le succès du XIVe Congrès national du Parti. Actuellement, les organes et organisation du modèle administratif local à deux niveaux se fonctionnent. Les comités et organisations locaux du Parti doivent se concentrer sur la direction et l'organisation réussie des congrès du Parti à tous les niveaux selon le calendrier fixé. Concrètement, les congrès de base doivent être achevés avant le 31 juillet 2025 ; les congrès des comités du Parti des communes, quartiers et zones spéciales doivent être achevés avant le 31 août 2025 ; les congrès des comités provinciaux du Parti et de ceux placés directement sous la direction du Comité central doivent être achevés avant le 31 octobre 2025. En outre, le Comité central a demandé aux comités du Parti, lors de la préparation et de l'organisation des congrès, de discuter en profondeur des tâches et des solutions pour contribuer à l'amélioration des documents du XIVe Congrès national du Parti et des documents de leur propre congrès.

Le Comité central a demandé à la Commission centrale de l'organisation du Parti, aux comités provinciaux et municipaux du Parti, ainsi qu'aux ceux placés directement sous sa direction, de déployer rapidement un plan d'organisation des congrès à tous les niveaux, de résoudre rapidement les problèmes émergents et d'éviter la passivité, les retards ou la désunion interne.

À propos du travail de personnel, le Comité central a exigé de :

(1) maintenir fermement le principe de la direction unifiée du Parti en matière de travail du personnel, de mettre en œuvre les procédures correctes, d'être objectif, transparent, démocratique mais sérieux, et d'éviter tout lobbying malsain ;

(2) constituer un contingent de cadres à tous les niveaux. Outre des cadres au niveau stratégique, il est nécessaire de construire d’un contingent de cadres au niveau de base solide, capable de bien accomplir les tâches, répondant aux normes de qualités politiques, d'éthique. Ils doivent avoir un haut esprit de responsabilité et une vision de développement.

En ce qui concerne des sanctions disciplinaires, le Comité central a décidé de libérer toutes les fonctions au sein du Parti de Nguyên Xuân Phúc, Vo Van Thuong, Vuong Dinh Huê, Lê Minh Khái.

Il a également décidé d'exclure du Parti Nguyên Thi Kim Tiên et d'accepter la démission de Dô Duc Duy et Vo Chí Công de ses postes respectivement de membre et membre suppléant du XIIIe Comité central du Parti.

IV. Fonctionnement du modèle d'administration locale à deux niveaux

Le plénum a pris acte du rapport initial sur la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux dans 34 villes et provinces, couvrant 3.321 communes, quartiers et zones spéciales. Ce modèle réorganise l’espace administratif afin de renforcer la complémentarité, le soutien mutuel et de stimuler les dynamiques endogènes à l’échelle nationale, régionale et provinciale.

Les résultats préliminaires après 19 jours de mise en œuvre indiquent :

(1) L’appareil administratif fonctionne globalement de manière fluide, sans incidents majeurs, avec une adaptation progressive des agents publics ;

(2) Les procédures administratives s’effectuent de manière relativement fluide, les services publics étant délivrés plus rapidement ;

(3) La population manifeste son adhésion et place de grands espoirs dans l'efficacité accrue de ce nouveau modèle.

Cependant, le Comité central du Parti a souligné plusieurs points d’attention :

(i) Finaliser les textes réglementaires et de construire des processus de gestion interconnectés ;

(ii) Corriger en temps opportun toute lacune dans l’attribution et la décentralisation des tâches ;

(iii) Améliorer la formation continue, notamment pour les cadres au niveau communal ;

(iv) Renforcer des mécanismes de contrôle, d’inspection et d’évaluation régulière du fonctionnement du nouveau modèle.

Le Comité central du Parti a confié aux Comités du Parti du Gouvernement, aux Comités du Parti des organes centraux du Parti, du Front de la Patrie, des organisations de masse, ainsi qu’aux Comités du Parti des provinces et municipalités, la mission de suivre de près l’évolution de la situation, et de procéder à une évaluation globale au bout de six mois afin de proposer les ajustements nécessaires en fonction de la réalité.

V. Principales missions prochaines après le plénum

Afin de mettre en œuvre efficacement les conclusions du 12e plénum plénum du Parti, j’appelle les Comités du Parti, les organisations de base et l’ensemble du système politique à se concentrer sur les missions prioritaires suivantes :

1. Organiser une diffusion approfondie des conclusions du plénum, afin que chaque cadre et membre du Parti comprenne et applique correctement ces orientations, dans un esprit de consensus élevé.

2. Accélérer la finalisation des projets de documents, recueillir largement les avis, valoriser l’intelligence collective et veiller à leur clarté, concision, vision stratégique et accessibilité.

3. Réexaminer de toute urgence le cadre juridique pour proposer des amendements favorisant le renouveau, la croissance, en levant les obstacles et en garantissant les intérêts des citoyens et des entreprises.

4. Préparer méthodiquement les congrès locaux du Parti, dans un esprit rigoureux, démocratique et conforme aux procédures, en particulier concernant les documents et les ressources humaines.

5. Poursuivre l’amélioration du modèle d'administration à deux niveaux tout en rehaussant la qualité des cadres, l’esprit de service et l’efficacité de la gouvernance publique.

6. Organiser avec soin les célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025) ainsi que des grandes fêtes nationales, afin de susciter une émulation enthousiaste, une ambiance joyeuse, empreinte de confiance et de fierté au sein du Parti, du peuple et de l’armée dans tout le pays. Cela contribuera à réaliser les objectifs de défense nationale, de développement du pays et d’amélioration globale des conditions de vie de la population.

Chers camarades,

Le 12e plénum du Parti marque une étape importante dans les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti. Ses résultats traduisent clairement un esprit de renouveau dans la pensée, une volonté d’action résolue, dans un climat de solidarité - démocratie - discipline - innovation - développement.

Nous nous trouvons à un moment charnière, porteur de nouvelles opportunités mais aussi de nombreux défis. Le contexte mondial et régional reste complexe et instable, mêlant menaces et occasions. Cela exige de tout le Parti, du peuple et de l’armée une confiance inébranlable, une aspiration forte au développement, et une détermination à poursuivre un renouveau global pour bâtir un Vietnam pacifique, développé, puissant, prospère et heureux.

Dans cet esprit, je déclare la clôture du 12e plénum du Parti du XIIIe exercice.

Je souhaite à tous les camarades une bonne santé et plein de succès dans vos missions.

Merci de votre attention."

