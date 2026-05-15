Chuyên My et Son Dông reconnus membres du Réseau des villes artisanales de l’UNESCO

La ville de Hanoï a célébré, le 8 mai au soir, dans la Cité impériale de Thang Long, l’intégration du Village de marqueterie et de laque de Chuyên My ainsi que de celui de sculpture et de laque artistique de Son Dông au Réseau des villes artisanales de l’UNESCO. Plusieurs activités d’exposition et de démonstration de produits artisanaux ont été organisées à cette occasion.