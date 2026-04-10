Chol Chnam Thmay : le Premier ministre adresse ses vœux à la communauté khmère

Le 10 avril, à l’occasion du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmay 2026, le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, ses vœux chaleureux aux compatriotes, cadres et bonzes khmers.

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Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le Vietnam est une nation unie et multiethnique, où la communauté khmère, riche d’une culture originale, constitue une composante indissociable. Elle contribue à la diversité culturelle du pays à travers la musique traditionnelle, les danses Rom vong et ses fêtes traditionnelles. Fidèle à son patriotisme, cette communauté a toujours accompagné la nation dans l’édification et la défense du pays.

Le chef du gouvernement a réaffirmé que les politiques ethniques et religieuses occupent une place stratégique, visant à renforcer le grand bloc d’union nationale. Grâce à l’attention constante du Parti et de l’État, les conditions de vie matérielles et spirituelles des minorités, notamment des Khmers, se sont nettement améliorées ces dernières années, avec des avancées en infrastructures, en développement rural et en préservation culturelle.

Selon lui, l’année 2026 marque le début d’une nouvelle phase de développement, après le succès du XIVe Congrès national du Parti et des élections des députés de la XVIe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Parallèlement, 2026 voit le lancement de la mise en œuvre du Programme cible national pour l’édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et de zones montagneuses pour la période 2026-2035.

Dans ce contexte, le Premier ministre a appelé les autorités à poursuivre efficacement les politiques du Parti et de l'État en faveur des Khmers, à mobiliser les ressources pour le développement global, notamment dans la santé, l’éducation et la culture, et à former des cadres compétents issus des minorités. Il a insisté sur l’importance de renforcer la communication et de valoriser le rôle des personnalités influentes afin de créer un consensus social.

Il a également demandé d’assurer pleinement les politiques de sécurité sociale, en particulier pour les personnes vulnérables, et de garantir aux Khmers un Nouvel An célébré dans la solidarité, la sécurité et le respect des traditions.

Enfin, le Premier ministre Lê Minh Hung s’est dit convaincu que la communauté khmère continueraient de promouvoir le patriotisme, la solidarité et les valeurs culturelles et spirituelles, en s’unissant avec l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour surmonter les difficultés, poursuivre la voie du renouveau et de l’intégration, mettre en œuvre avec succès la résolution du XIVe Congrès du Parti, améliorer les conditions de vie, garantir la protection sociale et bâtir un Vietnam prospère et heureux.

VNA/CVN