Cérémonie de départ de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°6 et de l'équipe du génie N°3

Le ministère de la Défense a organisé le 24 septembre une cérémonie marquant le départ de l'hôpital de campagne de niveau 2 N°6 et de l'équipe du génie N°3 pour leur mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud et à Abyei.

Photo : VNA/CVN

L'événement a vu la présence de la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân.

L'hôpital de campagne de niveau 2 N°6 avec un effectif de 63 membres, et l'équipe du génie N°3, relevant du Département vietnamien de maintien de la paix, avec 184 membres, ont été pleinement formés, répondant aux critères des Nations unies ainsi qu'aux exigences de leurs missions. Ils sont fins prêts pour leurs missions, a déclaré le général de brigade Pham Manh Thang, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a salué et apprécié les résultats obtenus par le Vietnam dans sa participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix des Nations unies ces plus de dix dernières années.

Selon elle, il s'agit d'un point lumineux de la diplomatie multilatérale du Parti, de l'État, de l'Armée populaire et de la Police populaire du Vietnam, démontrant la responsabilité du pays envers la communauté internationale, contribuant à la réponse aux défis traditionnels et non traditionnels aux niveaux régional et mondial.

Vo Thi Anh Xuân a également demandé d'améliorer la qualité de la préparation des forces, de la formation dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne l'expertise en maintien de la paix, la maîtrise des langues étrangères, les compétences interpersonnelles et de survie ; d'assurer un niveau maximal de sécurité et de sûreté ; et d'établir une coopération étroite avec les forces alliées afin d'améliorer l'efficacité des missions.

