Célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre

Ce mardi matin, la place Ba Dình, haut lieu historique de Hanoï, accueille une cérémonie solennelle marquant les 80 ans de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Photo : VNA/CVN

L’événement est organisé par le Comité central du Parti communiste vietnamien, l’Assemblée nationale, la Présidence de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie, la Commission militaire centrale ainsi que le Comité populaire de Hanoï.

Par une belle journée d’automne, dans une atmosphère de fête animée et colorée de drapeaux et de fleurs, des dizaines de milliers de compatriotes, de cadres, de soldats et de représentants de toutes les couches sociales se sont rassemblés sur la place Ba Dinh et dans les rues avoisinantes, brandissant le drapeau rouge étoilé pour célébrer la Fête nationale.

La cérémonie rassemble les plus hauts dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, aux côtés de vétérans révolutionnaires, de Mères héroïnes du Vietnam, de Héros des forces armées populaires, de Héros du travail, de généraux de l’armée, d’anciens combattants, de représentants d’organisations sociopolitiques et d’un large public.

Du côté international, sont présents le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith; le Premier secrétaire du Parti communiste et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, accompagné de son épouse; Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine; Hun Sen, président du Sénat et du Parti du peuple cambodgien (PPC); Igor Sergeenko, président de la Chambre des représentants du Bélarus, ainsi que des représentants de divers pays, ambassades et organisations internationales au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les festivités sont ouvertes par une prestation des tambours de Thang Long, suivie d’une cérémonie de transmission de la flamme et du salut au drapeau.

Le Secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, a prononcé le discours commémoratif des 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Après son allocution, un impressionnant défilé militaire et populaire va débuter, mobilisant environ 16.000 participants. La parade s’ouvre par un survol de l’Armée de l’air vietnamienne, avant de se poursuivre avec les blocs des porteurs de drapeaux, des unités à pied, des forces de l’Armée populaire, de délégations militaires étrangères, de milices et de la police populaire. La séquence se prolongera par un défilé motorisé: véhicules blindés, pièces d’artillerie, engins spéciaux de la police, mais aussi cortèges civils.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, une parade navale s'est tenue dans la province côtière de Khanh Hoa.

À Hanoï, les formations terrestres poursuivront ensuite leur défilé dans les artères principales du centre de la capitale, offrant un spectacle à la fois solennel et populaire.

L’esprit de la Révolution d’Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam demeure immortel. Il reste à jamais une source de fierté et une force motrice qui incite tout le peuple vietnamien à perpétuer l’héroïsme indomptable et l’aspiration à l’indépendance, à la liberté et au bonheur de ses aïeux, à forger sa bravoure et son intelligence, à innover avec détermination et créativité, et à s’engager résolument dans l’édification d’un Vietnam globalement développé et durable dans la nouvelle ère - l’ère de l’essor de la nation vietnamienne.

VNA/CVN