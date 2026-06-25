Canicule : plus de 100 millions d'Européens à plus de 35°C

Toujours plus : la canicule s'étend en Europe où au moins 101 millions d'habitants, dont plus de 50 millions en France et 18 millions en Allemagne, vont devoir endurer des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Ça devient épuisant, à la fois pour le corps et pour le mental", souffle Arthur, un ingénieur de 28 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, à Rennes, ville de l'Ouest de la France située dans la zone des 72 départements en vigilance rouge.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers, selon une analyse de l'AFP faite à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.

Le record de la nuit la plus chaude en France a été une nouvelle fois battu entre mercredi 24 juin et jeudi 25 juin, a annoncé Météo-France.

Cette canicule historique pourrait atteindre un nouveau pic jeudi 25 juin en France avant un début d'amélioration attendu en soirée sur la façade atlantique.

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté jeudi 25 juin une "mortalité en hausse" dans la capitale française, où le thermomètre a franchi mercredi pour la quatrième fois en 150 ans les 40°C. Il a laissé le soin "aux autorités sanitaires de communiquer là-dessus", alors que le gouvernement est critiqué de toutes parts pour son impréparation.

En région parisienne, la canicule a provoqué un nouveau drame : le décès d'un enfant de 3 ans qui a échappé à la surveillance de ses parents pour jouer dans la voiture familiale où il se serait enfermé et serait mort de chaleur, selon les premiers éléments.

En Grande-Bretagne, en alerte rouge - signal créé en 2021 et actionné pour la seconde fois - , le Met Office prévoit que le pic de chaleur soit atteint jeudi 25 juin dans la plupart du pays. L'est et le sud-est continueront de subir une "chaleur extrême" vendredi 26 juin et samedi 27 juin.

Les transports publics, notamment le rail, sont fortement perturbés, avec des annulations de trains en raison de la vulnérabilité des infrastructures.

Travailleurs, footballeurs, pause fraîcheur

Une situation qui est la conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude.

Les canicules à répétition sont aussi un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains, ont montré les climatologues. Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Alors que des pans entiers de l'économie sont affectés, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé jeudi 25 juin l'Union européenne à instaurer des "pauses fraîcheurs" obligatoires pour les travailleurs exposés à la canicule, à l'image des équipes au Mondial-2026, qui bénéficient d'interruptions de jeu liées à la chaleur.

La CES, qui dit représenter 45 millions de travailleurs, demande à la Commission européenne d'oeuvrer pour garantir aux travailleurs un "droit à des pauses sans perte de salaire", en cas de fortes chaleurs.

Le risque d'accident du travail augmente de jusqu'à 7% lorsque le thermomètre dépasse les 30°C et jusqu'à 15% à partir de 38°C.

Des températures au-dessus de 30°C sont à prévoir pour plus de 70 millions d'habitants en Allemagne, 48 millions en Italie et 38 millions au Royaume-Uni.

Ces niveaux de température devraient toucher largement la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et plus à l'est la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Croatie.

Le Danemark va basculer dans sa quasi-totalité vendredi 26 juin en alerte orange canicule, deuxième niveau d'alerte, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35°C en fin de semaine, surtout dans le sud et l'est du pays, selon l'Institut météorologique danois (DMI).

En Autriche, l'alerte maximale pour la canicule a été émise pour le weekend et lundi 22 juin à Vienne et dans l'Est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du Sud, et la population est invitée à rester à l'intérieur aux heures les plus chaudes dans ces zones où la température pourrait dépasser 40°C.

AFP/VNA/CVN