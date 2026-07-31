Canicule en Europe centrale : jusqu'à 41°C attendus, alertes incendies

Une nouvelle vague de chaleur s'est abattue sur l'Europe centrale, où les températures pourraient atteindre jusqu'à 41°C dans les prochains jours, poussant les autorités à multiplier les mesures d'urgence face aux risques d'incendies et à la pression croissante sur les réseaux d'eau et d'énergie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En Hongrie, le service météorologique HungaroMet prévoit jusqu'à 39°C vendredi 31 juillet et 40 à 41°C au cours des six prochains jours.

Les autorités ont interdit les feux à ciel ouvert sur l'ensemble du territoire.

Le Premier ministre Peter Magyar a appelé jeudi 30 juillet les industriels à réduire volontairement leur consommation électrique afin d'éviter une crise énergétique.

Des milliers d'habitants de la ville de Szentendre ont également été privés d'eau, l'armée étant mobilisée pour acheminer de l'eau potable, a-t-il ajouté sur Facebook, précisant que l'armée apportait son "aide avec deux camions-citernes et 7.000 sacs d'eau jusqu'à ce que la situation soit résolue".

En Slovaquie, les alertes chaleur concernent tout le pays, avec le niveau maximal décrété dans le Sud-Ouest.

Les températures oscilleront entre 34 et 39°C jusqu'au week-end, selon l'institut hydrométéorologique slovaque SHMU.

À Bratislava, les autorités ont déployé plus de 30 stations de rafraîchissement offrant notamment espaces climatisés, eau potable et sanitaires.

Les services météorologiques mettent également en garde contre un risque élevé de feux de forêt dans une grande partie du pays.

La Slovénie fait face à des risques similaires, et l'Agence slovène de l'environnement (ARSO) a placé l'Ouest du pays sous un risque d'incendie "extrêmement élevé" et interdit de nombreuses activités susceptibles de provoquer des départs de feu.

L'exploitant des chemins de fer slovènes, Slovenske Zeleznice, a décidé de réduire la vitesse des trains entre midi et 19h00 dans certaines zones, afin de prévenir les accidents liés à des déformations des rails provoquées par la chaleur.

Sur la côte adriatique slovène, la température de la mer pourrait dépasser le record historique de 30,4°C enregistré en 2010.

En Roumanie, des alertes jaune et orange sont en vigueur dans la moitié ouest du pays, où les températures pourraient atteindre localement 40°C ce week-end. Les services météorologiques n'excluent pas le déclenchement d'une alerte rouge dans les prochains jours.

L'Autriche enregistre également des températures atteignant 38 à 39°C, voire localement 40°C dans l'Est du pays, une situation qui pourrait se prolonger jusqu'en début de semaine prochaine.

Selon l'organisme GeoSphere Austria, cette nouvelle vague de chaleur intervient alors que le pays traverse déjà une sécheresse qualifiée d'"extrême".

Depuis le début de l'année, les précipitations enregistrées sont inférieures d'environ 30% aux normales saisonnières, faisant des sept premiers mois de 2026 les plus secs observés depuis le début du XXe siècle.

AFP/VNA/CVN