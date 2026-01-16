Banquet en l'honneur des 76 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine

Le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a participé le 16 janvier à Hanoï au banquet célébrant le 76 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950), organisée par l’ambassade de Chine au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie a réuni des représentants des ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens, ainsi que des personnalités amies, des entreprises et des étudiants des deux pays.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que, depuis 76 ans, les deux Partis, les deux États et les deux peuples se sont toujours soutenus mutuellement, apportant une aide précieuse aux causes de libération nationale et d'édification du socialisme de chaque pays. Il a réaffirmé que le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification.

Il a salué les avancées notables du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine, notamment le renforcement de la confiance politique, une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité, l’essor des échanges économiques, commerciaux et d’investissement, ainsi que le dynamisme des échanges entre les peuples.

Soulignant l’importance particulière de l’année 2026 pour les deux pays, le vice-Premier ministre s'est déclaré convaincu que, sous l’impulsion des dirigeants de haut niveau et avec l’engagement des autorités et des peuples des deux nations, les relations Vietnam -Chine continueraient de se développer de manière approfondie, stable et durable, au service du bien-être des deux peuples et de la paix et du progrès dans le monde.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a salué les acquis majeurs des relations bilatérales au cours des 76 dernières années et souligné les résultats positifs enregistrés récemment, notamment la fréquence élevée des échanges de haut niveau, l’efficacité des mécanismes de coopération et la croissance soutenue des échanges commerciaux, la Chine demeurant le premier partenaire commercial et touristique du Vietnam.

L’ambassadeur chinois a affirmé la volonté de la Chine de poursuivre une coopération étroite avec le Vietnam afin de consolider et de renforcer la construction d’une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam, tout en exprimant sa confiance dans le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

VNA/CVN