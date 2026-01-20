XIVe Congrès du Parti

Autonomie nationale et innovation au cœur de la nouvelle stratégie de développement

Poursuivant le programme de travail du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les délégués ont tenu, dans l’après-midi du 20 janvier, des discussions en groupes sur les projets de Documents soumis au congrès.

Photos : VNA/CVN

Lors des discussions, le Premier ministre Pham Minh Chinh a échangé et dressé un bilan des expériences clés en matière de gestion et de gouvernance du gouvernement au cours du mandat écoulé. Il a notamment souligné l’importance de l’institutionnalisation des résolutions du Parti et du renouvellement des moteurs de croissance dans la nouvelle phase de développement.

Il a rappelé que, dans la période à venir, le développement économique demeure la mission centrale, tandis que la défense, la sécurité et les affaires étrangères constituent des priorités permanentes ; la culture représente le socle spirituel de la société et la protection sociale doit connaître des avancées majeures. L’ensemble de ces objectifs exige que le gouvernement, comme l’ensemble du système politique, concentre ses efforts sur des solutions cohérentes et efficaces.

Unité et solidarité au sein du système politique

Il a également mis l’accent sur l’unité et la solidarité au sein du Parti et du système politique, considérées comme le facteur déterminant ayant permis au pays de surmonter des bouleversements sans précédent. Selon lui, la confiance du peuple, des entreprises et des partenaires internationaux constitue le fondement indispensable à la réalisation des objectifs socio-économiques.

Intervenant lors de débats, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné que l’esprit d’"autonomie et de résilience" constituait l’axe directeur permettant au pays de s’élever par ses propres forces et de réduire sa dépendance à l’égard des facteurs extérieurs.

Évoquant l’ambition d’une croissance économique à deux chiffres, il a estimé qu’il s’agissait d’un objectif majeur nécessitant une détermination politique élevée de l’ensemble du système.

S’agissant du rapport politique, il a indiqué que les Documents du Congrès devaient être concis, applicables et assortis d’un programme d’action concret, précisant clairement les acteurs chargés de la mise en œuvre, les ressources mobilisées et les objectifs finaux, afin de garantir leur caractère opérationnel.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, il a appelé à une appropriation approfondie des orientations stratégiques, à une identification claire des partenaires et des acteurs sur la base des intérêts nationaux, tout en promouvant le développement d’une industrie de défense à double usage, au service à la fois de l’économie et de la capacité de réaction face à toute éventualité.

Le délégué Nguyên Doan Toan (délégation de Hanoï) a exprimé son accord avec l’objectif de croissance du PIB pour la période 2026-2030, tout en soulignant la nécessité de concilier croissance et maîtrise de l’inflation. Il a proposé des mécanismes de stimulation de la consommation, la priorité aux produits nationaux et le développement d’un tourisme de haute qualité afin de créer des emplois.

Photo : VNA/CVN

Apportant un éclairage approfondi sur la nature de la croissance, le délégué Nguyên Ky Phung (délégation de Hô Chi Minh-Ville) a plaidé pour une meilleure mise en valeur de la qualité de la croissance à travers des indicateurs tels que la productivité du travail, la contribution des sciences et des technologies, ainsi que l’économie verte.

Il a proposé de traiter l’économie numérique comme un pilier distinct, en tant que nouveau moteur de croissance étroitement lié aux données, à l’intelligence artificielle, au gouvernement numérique et à la société numérique.

Contribuant aux projets de Documents, le délégué Phan Anh Sơn (délégation du Front de la Patrie du Vietnam) a salué le caractère scientifique, concis et innovant des rapports, notamment en ce qui concerne les objectifs liés à la santé, à la science et à la technologie, ainsi qu’au développement durable.

VNA/CVN