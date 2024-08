Atelier sur les exportations vers le marché japonais

Le Japon a besoin d’importer de nombreux types de biens que le Vietnam a l’avantage de produire, tels que les textiles, les objets d’artisanat, les produits agricoles et alimentaires. Toutefois, les entreprises vietnamiennes doivent améliorer la qualité de leurs produits et leur gouvernance d’entreprise.

C'est ce qu’ont indiqué plusieurs experts lors de l'atelier "Promotion des exportations vers le marché japonais et normes d'accès au système de distribution d'AEON Vietnam", le 26 août à Hô Chi Minh-Ville.

L’événement a été organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec la sarl AEON TOPVALU et la sarl AEON Vietnam.

Le Japon est depuis de nombreuses années un grand partenaire économique et commercial du Vietnam. Le Vietnam et le Japon ont signé de nombreux accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux. Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, le commerce entre le Vietnam et le Japon au cours des sept premiers mois de 2024 était estimé à 25,87 milliards d'USD, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes vers le Japon pendant cette période était d’environ 13,46 milliards d'USD, en hausse de 2,8% en rythme annuel.

