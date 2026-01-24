Année du Cheval 2026 : la rue florale de Hô Chi Minh‑Ville s’étendra sur trois sites

Le 22 janvier au soir, le Comité populaire de Hô Chi Minh‑Ville et Saigontourist Group ont présenté, lors d’une conférence de presse, les préparatifs de la rue florale 2026, dédiée à l’Année du Cheval et anciennement appelée rue des fleurs Nguyên Huê.

Photo : Tân Dat/CVN

Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist Group et président du comité d’organisation de la rue florale pour l’Année du Cheval 2026, a rappelé qu’après 23 éditions depuis sa création en 2004, l’événement est devenu bien plus qu’une attraction touristique : il s’impose désormais comme un symbole culturel majeur et une source d’inspiration profondément ancrée dans le quotidien des habitants de Hô Chi Minh‑Ville et des visiteurs de la mégapole du Sud.

Placée sous le thème "Printemps de la convergence - Avancer avec assurance", l’édition 2026 offrira un nouveau visage et un espace d’exposition élargi. Pour la première fois, la manifestation se tiendra simultanément sur trois sites : la rue piétonne Nguyên Huê (quartier de Sài Gon), le quartier de Thu Dâu Môt (ancienne province de Binh Duong) et le quartier de Vung Tàu (ancienne province de Bà Ria‑Vung Tàu), illustrant l’esprit d’unité et le dynamisme de la métropole.

Chaque site proposera des ambiances multiculturelles originales, renforçant la dimension de solidarité, d’amitié et de projection vers l’avenir.

Photo : SG/CVN

Technologies immersives

L’édition 2026 introduira pour la première fois des dispositifs de mapping lumineux et de réalité augmentée (RA) via la plateforme TikTok. À l’entrée, les visiteurs pourront interagir avec l’image de la mascotte de l’Année du Cheval. Des projections spectaculaires transformeront son corps en fresque vivante, allant de la légende de Saint Gióng repoussant les envahisseurs aux scènes de vie urbaine et industrielle. La mascotte, majestueuse et vibrante, se métamorphosera, prête à avancer.

Grâce à la RA, aux entrées principale et finale, trois chevaux emblématiques s’élanceront au galop, accompagnés d’effets visuels 3D et d’un son immersif, reliant traditions et modernité.

Photo : SG/CVN

Un programme riche et festif

L’espace culturel et gastronomique constituera également l’un des grands attraits de la rue florale 2026. Elle s’articulera avec la Rue des livres, des zones de restauration en plein air et une série de spectacles artistiques : danses du lion et du dragon, concerts et représentations musicales, organisés autour de la statue monumentale du Président Hô Chi Minh ainsi qu’à l’entrée des hôtels du groupe Saigontourist.

L’ensemble créera une atmosphère festive et interactive, du 28e jour du dernier mois lunaire jusqu’au 6e jour du Nouvel An.

Tân Dat/CVN