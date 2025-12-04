AN : percée dans la construction et la mise en œuvre du cadre juridique

Selon le programme de travail, dans la matinée du 4 décembre, l’Assemblée nationale (AN) devrait discuter en séance plénière des Rapports de travail pour la période 2021-2026 du président de la République et du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Les députés examineront le projet de Rapport de travail de l’Assemblée nationale (XVe législature), les Rapports de travail du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du Conseil des affaires ethniques, des Commissions de l’Assemblée nationale et de l’Audit d’État, ainsi que les Rapports de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême.

Selon son rapport, le président de la République, pour la période 2021-2026, a étroitement collaboré avec l’ensemble des organes du système politique et s’est pleinement consacré à l’accomplissement de ses missions constitutionnelles et des tâches confiées par le Parti.

Il a promulgué, par ordonnance, la Résolution de l’Assemblée nationale modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013, créant ainsi une base constitutionnelle importante pour la réorganisation et la rationalisation de l’appareil politico-administratif. Il a également promulgué 99 lois et 7 ordonnances, contribuant à lever des obstacles institutionnels et à libérer des ressources pour le développement national.

Le président de la République a régulièrement effectué des visites de terrain, travaillé avec de nombreuses localités afin de saisir la situation réelle, d’orienter les solutions et de suivre de près la vie de la population, en particulier dans les zones reculées, frontalières, insulaires ou touchées par les catastrophes naturelles et les épidémies.

En tant que président du Conseil de défense et de sécurité et Commandant en chef des forces armées populaires, il a présidé diverses réunions portant sur des questions stratégiques de défense, de sécurité et de politique extérieure. Dans un contexte international mouvant et complexe, il a mené de manière proactive et flexible les activités diplomatiques, contribuant significativement à la mise en œuvre réussie de la ligne extérieure du Parti et de l’État.

Au cours du mandat 2021-2026, le gouvernement et le Premier ministre ont accompli avec excellence les huit missions définies par la Constitution. En matière législative, le gouvernement a organisé 45 séances thématiques ; présenté à l’Assemblée nationale des mécanismes et politiques spécifiques visant à créer des percées dans l’élaboration et l’application des lois et contribué à l’adoption de 180 lois, ordonnances et résolutions - un record historique. Il a également édicté 1.400 résolutions et 820 décrets.

Dans les domaines économique, culturel, social, environnemental, de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, de nombreux résultats remarquables ont été obtenus : stabilité macroéconomique, croissance soutenue, adaptation flexible et contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, renforcement de la protection sociale et amélioration du bien-être de la population.

Conformément aux orientations du Comité central et du Bureau politique, le gouvernement a mené de manière décisive la réorganisation de l’appareil administratif, en construisant une structure plus compacte, moderne, efficace et efficiente. Le réaménagement du niveau de district et le perfectionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux ont été mis en œuvre de manière cohérente. À ce jour, l’appareil d’État, du centre à la base, fonctionne de manière plus rationnelle et répond mieux aux besoins des citoyens, recevant une large approbation de la population.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale poursuivra les débats sur les Rapports de travail de la période. Après la présentation du Projet de loi sur les tribunaux spécialisés au sein du Centre financier international et du projet de Résolution sur les mécanismes et politiques de développement de l’énergie nationale pour la période 2026-2030, les députés discuteront de ces contenus en groupes.

VNA/CVN