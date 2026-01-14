Améliorer l’efficacité de la signature et de la mise en œuvre des accords internationaux

Le matin du 14 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la conférence-bilan sur le suivi et la mise en œuvre des accords et engagements internationaux dans le cadre des activités diplomatiques de haut niveau pour la période 2021-2025.

Les rapports et débats lors de l’événement ont montré que, sur l’ensemble du mandat 2021-2025, le Vietnam et ses partenaires avaient signé 927 accords et engagements, dont près de 350 pour la seule année 2025, un niveau nettement supérieur à celui des périodes précédentes.

À ce jour, le Vietnam a porté le nombre de ses partenaires ayant des relations d’un niveau de partenariat global ou supérieur à 42, établi des relations diplomatiques avec 194 pays, dont l’ensemble des membres de l’ONU, et, pour la première fois, noué des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ainsi qu’avec la plupart des pays du G20.

Les accords et engagements signés sont de plus en plus étroitement liés aux priorités stratégiques nationales telles que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et le développement durable… La conclusion de nouveaux accords de libre-échange, notamment avec les Émirats arabes unis et Israël, a contribué à porter le volume du commerce extérieur à un record de 930 milliards de dollars en 2025, contre 545 milliards en 2020.

La conférence a également relevé certaines limites, notamment des mécanismes institutionnels encore incomplets, des différences réglementaires avec les partenaires étrangers, ainsi que des ressources humaines et financières limitées pour les phases de négociation et de mise en œuvre.

Concluant la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les accords et engagements internationaux signés lors de ces derniers temps constituent à la fois des résultats tangibles des activités diplomatiques et des leviers contribuant à mobiliser des ressources au service du développement national, en particulier l’objectif de croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Il a demandé de renforcer l’efficacité de la signature et de la mise en œuvre des accords et engagements internationaux, notamment par l’élaboration de mécanismes d’évaluation concrets fondés sur des indicateurs de performance (KPI), la préparation proactive des ressources nécessaires et une allocation plus efficace afin d’éviter toute dispersion.

Le chef du gouvernement a enfin appelé à renforcer la solidarité ainsi que la coordination étroite, afin d’améliorer l’efficacité de la signature et de la mise en œuvre des engagements et accords internationaux, contribuant à conduire le pays vers une nouvelle ère de développement et à garantir une vie de bien-être et de bonheur à la population.

