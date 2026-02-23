Ajustement du plan de mise en œuvre du recensement économique général

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, chef du Comité national de pilotage du recensement économique national 2026, a annoncé un ajustement majeur du calendrier de cette opération d'envergure. La publication des résultats préliminaires est désormais fixée au 30 juin 2026, soit une avance de sept mois par rapport aux prévisions initiales.

>> Lancement du Recensement économique national de 2026

Photo : VNA/CVN

L'ajustement du plan doit être mis en œuvre de manière synchrone et drastique, tout en assurant la qualité et la fiabilité des données, a souligné le ministre. Pour répondre à l'exigence d'une publication précoce, le Comité de pilotage a révisé les processus de collecte et de traitement. Le Recensement de 2026 introduit plusieurs innovations majeures. Pour la première fois, le recensement inclut les coopératives et les établissements individuels opérant via le commerce en ligne (E-commerce).

L'utilisation de l'intelligence artificielle pour le codage des secteurs économiques et l'exploitation de cartes numériques pour le suivi en temps réel de la progression. L’interconnexion et la synchronisation des bases de données avec les registres administratifs (immatriculation des entreprises, fiscalité, douanes) sont également consolidées.

Le Recensement économique 2026 revêt une importance stratégique majeure. Il vise à recueillir des informations complètes et exhaustives sur l’ensemble des unités économiques : entreprises, établissements individuels, institutions religieuses et cultuelles, unités non publiques, associations, ainsi que les organisations non gouvernementales étrangères autorisées à opérer au Vietnam. Ces données constitueront la base d’une nouvelle base de données socio-économique conforme aux nouvelles divisions administratives provinciales et communales, et serviront à l’orientation, à la gestion et à la supervision dans la nouvelle phase de développement.

Selon les chiffres arrêtés au 9 février 2026, la première phase de la collecte d'informations a atteint un taux de réalisation de 57,6 % au niveau national. Certaines provinces affichent des performances remarquables, notamment Dông Thap (92,9 %), Quang Tri (86,3 %) et Dak Lak (84,2 %). À l'inverse, des retards sont observés dans les provinces de Cao Bang (28,9 %) et Gia Lai (39,3 %).

La cheffe de l'Office des statistiques (GSO), Nguyên Thi Huong, a toutefois relevé certains défis, notamment le manque d'implication de certaines autorités locales dans le suivi du calendrier et la réticence de certains chefs d'entreprise à divulguer des données sensibles sur leurs revenus et coûts

Conformément au calendrier ajusté, la première phase – couvrant les établissements individuels, religieux et les groupes coopératifs – sera ramenée à 20 jours et s’achèvera le 10 mars. La deuxième phase, relative aux entreprises, unités non publiques, associations et ONG étrangères autorisées, se déroulera du 1er mars au 30 avril, soit un raccourcissement de quatre mois par rapport au plan initial. La publication des résultats est fixée 30 juin.

VNA/CVN