À Huu Liên, immersion authentique au cœur du Nord-Est

Au cœur des montagnes calcaires du Nord-Est du Vietnam, la commune de Huu Liên, dans la province de Lang Son, s’impose peu à peu comme une destination attrayante pour les voyageurs vietnamiens comme étrangers.

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Photo : Tô Quôc/CVN

Loin de l’agitation des grands centres touristiques, ce territoire séduit par la beauté intacte de sa nature et par les valeurs culturelles locales, soigneusement préservées de génération en génération. Entre sauvegarde du patrimoine et développement du tourisme communautaire, les habitants s’emploient aujourd’hui à transformer leurs traditions en véritable levier de développement touristique durable.

Située au cœur de la réserve naturelle éponyme, la commune de Huu Liên abrite encore un écosystème de forêt primaire et de nombreuses espèces animales et végétales rares. Mais la richesse de cette région ne se limite pas à ses paysages. Huu Liên est également une terre de traditions, où se perpétuent fêtes populaires, chants folkloriques et une gastronomie typique des communautés ethniques locales.

Ces dernières années, Huu Liên a accueilli un nombre croissant de visiteurs internationaux. Beaucoup viennent y chercher une immersion dans la vie locale randonnée en forêt, participation au repiquage du riz aux côtés des agriculteurs, escalade des montagnes calcaires ou tout simplement découverte du rythme paisible de la campagne.

Robin et Lara viennent des États-Unis. "J’ai visité de nombreux endroits au Vietnam, mais Huu Liên offre une expérience vraiment différente. La nature y est très préservée, les habitants sont chaleureux et la culture locale est remarquablement bien conservée. J’aime séjourner dans les homestays, goûter les plats traditionnels et écouter les habitants raconter l’histoire de leur région", dit le premier.

"Un jour, j’ai fait le tour des villages à vélo. Les montagnes entourent les hameaux comme dans un conte de fées", ajoute la seconde.

Le tourisme communautaire à Huu Liên a commencé à prendre forme ces dernières années, lorsque plusieurs familles ont entrepris de transformer leurs maisons sur pilotis traditionnelles en hébergements chez l’habitant. Construites en bois et couvertes de tuiles traditionnelles, ces maisons ont conservé leur architecture d’origine tout en étant adaptées aux besoins des visiteurs.

"Les visiteurs vietnamiens comme étrangers ressentent immédiatement l’air pur de cette campagne simple et paisible. Ils découvrent également notre gastronomie locale et peuvent participer à différentes activités: escalade, randonnée, camping, excursions ou course à pied à travers la nature. La plupart des voyageurs apprécient le fait que nos maisons aient conservé leur caractère authentique. Ils reconnaissent aussi la qualité de l’accueil et les conditions de séjour, répondant à leurs attentes", partage Ngô Ât Mao, propriétaire du Mao Homestay.

Photo : CTV/CVN

Selon les autorités locales, le développement touristique de Huu Liên est indissociable de la préservation des patrimoines naturels et culturels matériels et immatériels de la commune. Pour Hoàng Minh Tiên, vice-président du Comité populaire communal, cette approche permet d’améliorer les conditions de vie de la population tout en protégeant les valeurs culturelles locales.

"Nous valorisons notamment les traditions culturelles de la communauté Dao. Six groupes artistiques ont été créés, dont une troupe communautaire, un groupe dédié au tourisme ainsi que des ensembles interprétant le chant Then accompagné du luth Tinh. Nous encourageons également les homestays à collaborer avec ces groupes afin de préserver et promouvoir le patrimoine culturel immatériel des villages, tout en faisant découvrir aux visiteurs notre gastronomie traditionnelle", explique-t-il.

Au crépuscule, lorsque le soleil disparaît derrière les montagnes calcaires, la fumée des cuisines s’élève doucement des maisons sur pilotis. Les voyageurs se rassemblent autour du feu, savourent des plats traditionnels et écoutent les récits des habitants sur l’histoire de cette terre. Les valeurs culturelles transmises depuis des générations deviennent ainsi une véritable richesse pour le tourisme local.

À l’heure où de nombreuses destinations se développent à un rythme effréné, le village de tourisme communautaire de Huu Liên a su préserver son caractère simple et paisible. Et c’est précisément cette authenticité qui constitue aujourd’hui son principal attrait.

Préserver le patrimoine ne consiste pas seulement à protéger le passé. C’est aussi une manière d’ouvrir la voie à l’avenir. En misant sur l’alliance entre communauté, nature et culture, Huu Liên affirme progressivement sa place sur la carte du tourisme écologique et du tourisme communautaire du Nord-Est vietnamien.

VOV/VNA/CVN