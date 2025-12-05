À Huu Liên, escalade aventureuse au cœur des spectaculaires montagnes calcaires

Depuis la réorganisation administrative de la province de Lang Son, la commune de Huu Liên s’impose comme l’un des nouveaux phares du tourisme de montagne au Nord du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Nichée au cœur d’un paysage calcaire encore intact, avec vallées profondes, parois verticales et rizières, Huu Liên attire une génération de voyageurs en quête d’aventure, de nature et de sensations fortes.

En longeant les routes sinueuses épousant les flancs de la montagne, le visiteur découvre un décor d’un vert intense, ponctué de massifs karstiques dressés comme des remparts naturels. Après la fusion des unités administratives locales, les autorités ont choisi de miser sur le tourisme communautaire, et l’escalade sportive est rapidement devenue la signature de Huu Liên, un produit atypique qui distingue la commune des destinations voisines.

Le secteur d’escalade se trouve aux portes du village : quelques minutes à pied suffisent pour atteindre les premières voies, et une dizaine de minutes en moto pour rejoindre la zone d’hébergement communautaire.

Photo : CTV/CVN

Ici, les falaises de 30 à 60 mètres ont été minutieusement repérées, équipées et sécurisées selon les standards internationaux. Ancrages, lignes, mousquetons…, tout est pensé pour une pratique sûre. Les sessions se déroulent principalement le matin et en fin d’après-midi, lorsque la fraîcheur revient.

Au pied de la paroi, dans le cliquetis des mousquetons et les appels des grimpeurs, les premiers visiteurs mesurent déjà le défi.

Première ascension, première victoire… Pour Dang Van Du, la découverte a le goût de l’adrénaline. "C’est la première fois que je grimpe une paroi comme celle-ci. C’est fantastique, avec juste ce qu’il faut de frisson. On apprend en observant ceux qui montent avant. Atteindre le sommet, dépasser sa propre limite… c’est une sensation incroyable !", a-t-il partagé.

Mais Huu Liên n’est pas réservée qu’aux grimpeurs aguerris. Les voies sont classées par niveaux, de l’initiation aux itinéraires plus techniques destinés aux pratiquants expérimentés. Cette gradation permet une approche progressive et sécurisée, accessible à tous.

Duong Thi Hông, qui n’avait jamais touché une paroi auparavant, a elle aussi réussi son défi dès sa première tentative. "Je suis tellement heureuse! J’ai réussi à me dépasser. Grâce au soutien de l’équipe d’encadrement de Lang Son, j’ai pu accomplir quelque chose que je croyais impossible. C’est une motivation énorme. Je reviendrai, c’est sûr, pour monter plus haut encore !", s’est-elle réjouite.

Aux côtés des visiteurs, les guides veillent, équipent et encouragent. Monsieur Son est instructeur chez VietClimb. "En escalade, le mental compte autant que la technique. Le grimpeur et celui qui tient la corde sont liés par une même ligne. Ils se soutiennent mutuellement", rappelle-t-il.

Photo : CTV/CVN

L’engouement des visiteurs motive habitants et autorités à élargir l’offre. La commune ambitionne désormais de développer un petit pôle de tourisme d’aventure, fondé sur la sécurité et la préservation des paysages.

Pour les dirigeants locaux, l’enjeu dépasse le tourisme. Il s’agit aussi de former les jeunes et la communauté aux méthodes d’organisation professionnelle et aux standards internationaux.

Huu Liên figure désormais sur les calendriers d’entraînement de plusieurs clubs d’escalade de Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh. Cette fréquentation régulière dynamise toute l’économie locale : hébergements chez l’habitant, restauration, guides communautaires… une source de revenus plus stable pour les locaux.

Grâce à ses falaises adaptées, son niveau de difficulté raisonnable et son excellent niveau de sécurité, Huu Liên s’affirme peu à peu comme la nouvelle destination des passionnés d’escalade et de tourisme d’aventure.

Grimper sur ses parois, c’est à la fois relever un défi physique, découvrir la beauté sauvage des montagnes du Nord et participer à l’émergence d’un nouvel espace d’aventure sur la carte touristique du Vietnam.

VOV/VNA/CVN