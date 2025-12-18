À Hanoï, la Soirée de la musique latino-américaine met les cœurs au diapason

L’Union des organisations d’amitié de Hanoi, en collaboration avec l’ambassade de Cuba et les ambassades des pays d’Amérique latine au Vietnam, a organisé le 16 décembre à Hanoï la 13 e édition de la Soirée de la musique latino-américaine. Plus de 200 délégués vietnamiens et internationaux ont assisté à l’événement.

>> Près de 300 délégués et artistes réunis au Festival de musique Asie - Europe à Hanoï et Phu Tho

>> Le Vietnam figure parmi les 50 pays ayant les revenus de droits musicaux les plus élevés au monde

>> Hanoï ouvre la 4e édition du Festival international de musique nouvelle Asie-Europe 2025

Photo : ND/CVN

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Ngoc Ky, président de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï, a déclaré qu’au cours des douze dernières années, l’Union, en coordination avec l’ambassade de la République de Cuba et les ambassades des pays d’Amérique latine au Vietnam, a organisé la Soirée de la musique latino-américaine, un programme d’échange culturel enrichissant qui a marqué les esprits des participants internationaux.

"Ce programme a contribué à renforcer la solidarité, l’amitié et la compréhension mutuelle entre les habitants de la capitale et ceux des pays d’Amérique latine, réduisant ainsi les distances géographiques et créant un contexte favorable au développement des relations amicales et de coopération entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine", a-t-il souligné.

Selon Nguyên Ngoc Ky, parmi les nombreuses activités commémoratives d’une grande importance socio-politique, la Soirée de la musique latino-américaine compte parmi les événements marquants célébrant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba et l’"Année de l’amitié Vietnam - Cuba".

Lors de cet événement, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a remercié l’Union des organisations d’amitié de Hanoï pour sa coordination avec l’ambassade de Cuba et les ambassades des pays d’Amérique latine à Hanoi, en vue de l’organisation de cette soirée musicale mémorable.

Le diplomate a affirmé que le 2 décembre 1960, jour de l’établissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Vietnam, avait ouvert de nouvelles perspectives pour les relations étroites que le Vietnam entretient aujourd’hui avec tous les pays des Amériques.

La Soirée de la musique latino-américaine était divisée en deux parties. La première a été interprétée par des artistes professionnels et amateurs issus des ambassades d’Amérique latine, ainsi que des associations et organisations membres de l’Union des organisations d’amitié de Hanoi.

Après ces performances remarquables, les délégués se sont joints à la danse libre sur une musique entraînante et ont dégusté des plats et des boissons d’Amérique latine dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

VNA/CVN