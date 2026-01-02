À cheval au cœur des montagnes : Tuyên Quang lance un nouveau produit touristique

Dans l’effervescence des premiers jours de l’année 2026, un nouveau produit touristique intitulé "Découverte de l’extrême Nord - Tuyên Quang à cheval" a été officiellement lancé le 2 janvier 2026 dans le village de Then Pa, commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang (Nord).

Photo : VNA/CVN

Présent lors de l’événement, Hâu A Lênh, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang, a souligné que le lancement de ce nouveau produit constitue une initiative créative, en parfaite adéquation avec la stratégie de développement touristique durable de la province.

Selon lui, au-delà de son caractère original, cette initiative contribue activement à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et à la création de moyens de subsistance durables pour les populations locales, tout en forgeant une identité touristique propre à cette région montagneuse du Nord.

Ce circuit équestre inédit propose une immersion totale au cœur d’une nature préservée, étroitement liée à l’identité et au mode de vie des minorités ethniques. À dos de cheval, les visiteurs parcourent des sentiers frontaliers escarpés, découvrant des panoramas de montagnes majestueuses, de rizières en terrasses et de villages paisibles.

Duong Ngoc Duc, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Lung Cu, a précisé que ce produit ne se limite pas à diversifier l’offre touristique locale, mais ouvre également une nouvelle voie permettant aux habitants de devenir des acteurs directs de l’économie touristique, contribuant ainsi à l’amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie.

L’exploitation de ce service devrait favoriser un développement économique durable, stimuler le tourisme communautaire et encourager la protection de l’environnement ainsi que la valorisation du patrimoine culturel local.

VNA/CVN